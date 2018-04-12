Лучшие фильмы Московского кинофестиваля — 2018

Московский международный кинофестиваль пройдет в столице в 40-й раз. В этом году мероприятие состоится не летом, как это происходит обычно, а весной — с 19 по 26 апреля. Составители программы работают в ускоренном режиме. Уже известно, что кроме основного конкурса будет представлено еще около двадцати параллельных программ.

Какие же фильмы стоит обязательно посмотреть?

"Неаполь под пеленой", Ферзан Озпетек

Картина итальянского режиссера, будет показана на церемонии открытия Московского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о девушке, которая провела ночь с очаровательным молодым человеком и договорилась с ним о следующем свидании. Но он на него не пришел. Вскоре Адриана узнала, что ее любовник убит, а в полицию передали видеозапись той самой ночи… Чтобы разобраться во всем, девушка затевает свое собственное расследование…

"Заблудшие", Дастин Финили

В основном конкурсе примет участие и дебютная полнометражная картина новозеландского режиссера.

Случайная встреча двух людей — пациентки психиатрической клиники и бывшего заключенного — оказывается для них шансом начать все сначала.

"Гаспар едет на свадьбу", Антони Кордье

В рамках Московского кинофестиваля состоится международная премьера французского режиссера.

Комедия рассказывает о молодом человеке по имени Гаспар, который долгое время не поддерживал отношений со своей семьей. Но однажды получил приглашение на свадьбу отца. Не поехать Гаспар не может и берет с собой на торжество своенравную подругу, чтобы вместе держать оборону перед отцом-донжуаном, братом-занудой и сестрой.

"С пеной у рта", Янис Нордс

Латвийский режиссер не в первый раз учатсвует в престижных кинофестивалях. Так, в 2013 году его лента "Мама, я тебя люблю" стала лауреатом сразу нескольких премий, среди которых приз за лучший фильм в программе Generation Берлинского фестиваля.

В конкурсной программе Московского кинофестиваля Нордс представит фильм о бывшем полицейском, который потерял ногу и вынужден тренировать служебных собак. Находясь в депрессии, он не слишком хорошо следит за своими подопечными и одна из самых опасных собак убегает…

"Царь-птица", Эдуард Новиков

Один из фильмов, который представит на Московском кинофестивале Россию.

В картине показана жизнь пожилой супружеской пары в тайге. Однажды в начале зимы к ним прилетает орел, которого якуты считают священной птицей. Прогнать его супруги не могут и всю зиму подкармливают птицу, чтобы уберечь от его нападения свой скот. Люди и орел привыкают друг к другу и вскоре начинают жить в одном доме.