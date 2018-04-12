Малоизвестная история Киану Ривза, которую стоит знать каждому из нас

Киану Ривз пропустил первые 20 минут вечеринки, посвященной окончанию съемок его нового фильма «Дочь Бога» в одном из клубов Нью-Йорка.

Он терпеливо ждал под дождем, когда его впустят.

Никто его не узнал.

Владелец клуба сказал:

«Я даже не знал, что Киану стоит под дождем и ждет, когда его пустят — он никому ничего не сказал.»

— он ездит в метро

— он запросто общается с бездомными на улице и помогает им — ему всего 50 лет (и не скажешь на вид!)

— он просто в парке может скушать хот-дог, сидя между обычными людьми

— после съёмок одной из «Матриц» он всем каскадёрам подарил по новому мотоциклу

«Харлей» — в знак признания их мастерства.

— он отказался от большей части гонорара ради зарплат костюмеров и компьютерщиков, рисующих спецэффекты в «Матрице» — решил, что их доля участия недооценена в бюджете фильма.

— он сократил свой гонорар в «Адвокат дьявола», чтобы хватило денег на приглашение Аль Пачино в фильм.

— в одно время погиб его лучший друг, его девушка потеряла ребёнка, сразу же погибла в автокатастрофе, а сестра заболела лейкемией — Киану не сломался: он пожертвовал 5 миллионов долларов клинике, которая лечила сестру, отказался от съёмок (чтобы быть с сестрой рядом) и создал Фонд по борьбе с лейкемией, жертвуя туда с каждого фильма.