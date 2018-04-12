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Малоизвестная история Киану Ривза, которую стоит знать каждому из нас
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Малоизвестная история Киану Ривза, которую стоит знать каждому из нас 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Киану Ривз пропустил первые 20 минут вечеринки, посвященной окончанию съемок его нового фильма «Дочь Бога» в одном из клубов Нью-Йорка.
Он терпеливо ждал под дождем, когда его впустят.
Никто его не узнал.
Владелец клуба сказал:
«Я даже не знал, что Киану стоит под дождем и ждет, когда его пустят — он никому ничего не сказал.»
— он ездит в метро
— он запросто общается с бездомными на улице и помогает им  — ему всего 50 лет (и не скажешь на вид!)
— он просто в парке может скушать хот-дог, сидя между обычными людьми
— после съёмок одной из «Матриц» он всем каскадёрам подарил по новому мотоциклу
«Харлей» — в знак признания их мастерства.
— он отказался от большей части гонорара ради зарплат костюмеров и компьютерщиков, рисующих спецэффекты в «Матрице» — решил, что их доля участия недооценена в бюджете фильма.
— он сократил свой гонорар в «Адвокат дьявола», чтобы хватило денег на приглашение Аль Пачино в фильм.
— в одно время погиб его лучший друг, его девушка потеряла ребёнка, сразу же погибла в автокатастрофе, а сестра заболела лейкемией — Киану не сломался: он пожертвовал 5 миллионов долларов клинике, которая лечила сестру, отказался от съёмок (чтобы быть с сестрой рядом) и создал Фонд по борьбе с лейкемией, жертвуя туда с каждого фильма.
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