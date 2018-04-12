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Посмотрите трейлер телешоу «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»!
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Посмотрите трейлер телешоу «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»! 

Мир фантастики 1 час назад
В Сети появился трейлер грядущего документального сериала от канала AMC «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Это необычное телешоу, в котором легендарный режиссёр будет приглашать известных постановщиков или актёров, чтобы весь эпизод обсуждать фантастику во всех её проявлениях.
В небольшом тизере показывают, какие гости заглянут в студию. С Кэмероном пообщаются Кристофер Нолан, Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Ридли Скотт, Сигурни Уивер, Киану Ривз и Зои Салдана. Каждый эпизод будет посвящён какой-то отдельной теме: инопланетянам, роботам, путешествиям во времени или искусственному интеллекту.
Шоу начнёт выходить 30 апреля.
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