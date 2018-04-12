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Нил Бломкамп запустил краудфандинговую кампанию для своего следующего фильма
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Нил Бломкамп запустил краудфандинговую кампанию для своего следующего фильма 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Автор хочет снять сиквел короткометражки Firebase.
Постановщик «Района №9» и «Робота по имени Чаппи» Нил Бломкамп запустил сайт Fuel.Oatsstudios.com, с помощью которого намерен собрать деньги на свой следующий проект. Автор планирует снять сиквел короткометражного фильма «Firebase» («Опорная точка»), события которого разворачиваются в альтернативной вселенной времён войны во Вьетнаме.
Бломкамп хочет наладить новый способ взаимодействия между зрителями и фильммейкерами. Фанаты напрямую будут финансировать понравившиеся им картины в обход голливудских студий.
На своём сайте автор сообщил, что каждый доллар пойдёт на производство, а итоговый результат будет напрямую зависеть от финального бюджета, который может составить как 40 долларов, так и 100 миллионов.
Бэкеры, пожертвовавшие до 100 долларов получат бонусы: их имена укажут в титрах, а во время производства авторы подселятся с ними подробностями проекта. Так же фанатам предоставят ссылку на ресурс, где можно будет посмотреть фильм и PDF-файл с концепт-артами.
Те, кто пожертвуют на картину 250 или тысячу долларов также получат постер фильма, подписанный всей съёмочной командой, включая Бломкампа.
Краудфандинговая кампания завершится через 30 дней. Режиссёр пока не знает, когда начнутся съёмки и сколько они продлятся — сначала ему нужно оценить финансовые ресурсы.
Бломкамп основал свою студию Oats в 2017 году. Она выпустила короткометражки Rakka, Firebase и Zygote, которые доступны на YouTube и в Steam.
Помимо короткометражных лент, студия Бломкампа снимает небольшие ролики, среди которых четыре серии кулинарного шоу в альтернативной реальности Cooking With Bill и серия видео на движке Unity про робота Адама.
Следующим короткометражным фильмом Oats Studios станет LIMA — он посвящён «неудачным научным экспериментами и военным корпорациям».
#oats #кино
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