«Календарь» представят на Cinefondation в Каннах 

Короткометражный российский фильм режиссера Игоря Поплаухина "Календарь" вошел в программу Cinefondation Каннского фестиваля.
Из 2426 заявок были отобраны всего 17 картин-номинантов, 3 из которых — анимационные.
В фильме российского режиссера рассказывается история обычной женщины, которая раз в несколько месяцев отправляется в загадочные путешествия, меняя виды транспорта, чтобы замести следы…
Напомним, что Cinefondation — это конкурс студенческих работ в рамках Каннского фестиваля, который своей целью ставит выявление фильмов, талант авторов которых заслуживает поощрения.
В этом году Каннский фестиваль пройдет с 9 по 20 мая, а главой его жюри станет актриса Кейт Бланшетт.