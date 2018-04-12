Ещё
«Календарь» представят на Cinefondation в Каннах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Календарь» представят на Cinefondation в Каннах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Календарь"
Короткометражный российский фильм режиссера Игоря Поплаухина "Календарь" вошел в программу Cinefondation Каннского фестиваля.
Из 2426 заявок были отобраны всего 17 картин-номинантов, 3 из которых — анимационные.
В фильме российского режиссера рассказывается история обычной женщины, которая раз в несколько месяцев отправляется в загадочные путешествия, меняя виды транспорта, чтобы замести следы…
Напомним, что Cinefondation — это конкурс студенческих работ в рамках Каннского фестиваля, который своей целью ставит выявление фильмов, талант авторов которых заслуживает поощрения.
В этом году Каннский фестиваль пройдет с 9 по 20 мая, а главой его жюри станет актриса Кейт Бланшетт.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром142
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Самые красивые итальянки в истории кино10
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову19
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение