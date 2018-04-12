«Календарь» представят на Cinefondation в Каннах

Короткометражный российский фильм режиссера Игоря Поплаухина "Календарь" вошел в программу Cinefondation Каннского фестиваля.

Из 2426 заявок были отобраны всего 17 картин-номинантов, 3 из которых — анимационные.

В фильме российского режиссера рассказывается история обычной женщины, которая раз в несколько месяцев отправляется в загадочные путешествия, меняя виды транспорта, чтобы замести следы…

Напомним, что Cinefondation — это конкурс студенческих работ в рамках Каннского фестиваля, который своей целью ставит выявление фильмов, талант авторов которых заслуживает поощрения.