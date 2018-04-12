И они туда же: у Евы Мендес проблемы с Райаном Гослингом!

Райаном Гослингом. Весна у Голливудских парочек не задалась! Сначала расставание Татумов, ссоры Кунис (34) и Кутчера (40), а теперь и Ева Мендес все слайды Кажется, Ева Мендес (44) ревнует Райана Гослинга (37) к коллеге по съемкам. Инсайдер сообщил Radar Online, что Ева ревнует актера к Клэр Фой , 33-летней звезде сериала «Корона», которая вместе с Райаном снимается в новом фильме «Первый человек». Дело в том, что Фой недавно развелась с мужем и открыта для новых отношений, что сильно беспокоит Еву. «Райан оказался тем, кто выслушал Клэр и утешил ее в трудную минуту, поэтому Ева не хочет, чтобы возлюбленный и дальше участвовал в съемках с этой девушкой», — добавляет инсайдер. И у Евы есть поводы для волнения… У Райана Гослинга есть привычка влюбляться в коллег по съемкам: у актера уже были романы с Сандрой Буллок (53), Рэйчел МакАдамс (39), да и с Мендес они познакомились во время работы над фильмом «Место под соснами». все слайды Напомним, что актеры Ева и Райан начали встречаться в 2011-м, а в 2016 году, по слухам, тайно обвенчались. Пара воспитывает двоих дочек: старшую — Эсмеральду и младшую — Аманду. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/i-oni-tuda-zhe-u-evy-mendes-problemy-s-rajanom-goslingom/