Немецких кинематографистов обвинили в искажении истории

Немецкий кинематограф в последнее время производит множество фильмов и сериалов о Второй мировой войне и Третьем рейхе, реалистично изображающих коммунистов и представляющих злодеями американцев, но обходящих стороной ужасы нацизма, пишут американские СМИ.

Как пишет журнал Foreign Policy , неспособность киноиндустрии Германии ответственно обращаться со своим прошлым ведет к исторической амнезии среди молодежи, особенно опасной в современном мире с его популистскими и антисемитскими движениями, передает RT.

В наши дни большинство немцев гордятся тем, как их страна справляется с доставшейся им в наследство историей Второй мировой войны, но многие из новых произведений современного немецкого кинематографа показывают коммунизм в Восточной Германии реалистично, а Третий рейх изображается в слишком светлых красках.

Ни один из новых фильмов или сериалов напрямую не касается холокоста или других преступлений нацизма, а драматические линии не фиксируют внимания на сопротивлении Гитлеру. Вместо этого большинство немцев сами представлены жертвами.

Автор статьи обращает внимание на то, что, например, сценарист фильмов «Дрезден» и «Наши матери, наши отцы» сделал в своих историях акцент на том, что большинство людей не имели ничего общего с диктаторским режимом, и нацизм, как и коммунизм, в его работах выглядит какой-то инопланетной силой.

Как подчеркивается в статье, такая неспособность немецкого кинематографа ответственно подойти к изображению прошлого страны и привлечь молодую аудиторию ведет к «растущей исторической амнезии».