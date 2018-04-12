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Немецких кинематографистов обвинили в искажении истории
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Немецких кинематографистов обвинили в искажении истории 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Немецкий кинематограф в последнее время производит множество фильмов и сериалов о Второй мировой войне и Третьем рейхе, реалистично изображающих коммунистов и представляющих злодеями американцев, но обходящих стороной ужасы нацизма, пишут американские СМИ.
Как пишет журнал Foreign Policy, неспособность киноиндустрии Германии ответственно обращаться со своим прошлым ведет к исторической амнезии среди молодежи, особенно опасной в современном мире с его популистскими и антисемитскими движениями, передает RT.
В наши дни большинство немцев гордятся тем, как их страна справляется с доставшейся им в наследство историей Второй мировой войны, но многие из новых произведений современного немецкого кинематографа показывают коммунизм в Восточной Германии реалистично, а Третий рейх изображается в слишком светлых красках.
Ни один из новых фильмов или сериалов напрямую не касается холокоста или других преступлений нацизма, а драматические линии не фиксируют внимания на сопротивлении Гитлеру. Вместо этого большинство немцев сами представлены жертвами.
Автор статьи обращает внимание на то, что, например, сценарист фильмов «Дрезден» и «Наши матери, наши отцы» сделал в своих историях акцент на том, что большинство людей не имели ничего общего с диктаторским режимом, и нацизм, как и коммунизм, в его работах выглядит какой-то инопланетной силой.
Как подчеркивается в статье, такая неспособность немецкого кинематографа ответственно подойти к изображению прошлого страны и привлечь молодую аудиторию ведет к «растущей исторической амнезии».
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