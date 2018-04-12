Ещё
Уральцы сняли бомбическую короткометражку о виртуальном свидании космонавта и его жены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уральцы сняли бомбическую короткометражку о виртуальном свидании космонавта и его жены 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Уральцы из компании Red Pepper Film сняли короткометражный фильм ко Дню космонавтики. Там невероятно трогательно показано виртуальное свидание космонавта, который летит на МКС, и его жены, оставшейся на Земле.
Клип снимался в Грузии, в живописных окрестностях Тбилиси, а саундтреком стала песня группы Mgzavrebi. В главной роли — литовская актриса Агния Дитковските. Она общается по телефону со своим мужем, пока он пролетает над Землей, вместе они заказывают еду в ресторане, обсуждая меню и вино. Фильм так и назвали — «Свидание».
— «Свидание» — трогательная история любви, которая выходит за пределы планеты Земля, раскрывая глубокую символичность космического праздника, — пишут авторы короткометражки.
Посмотрите сами это видео.
До этого ребята из Red Pepper Film снимали короткометражку о любви глухого рыбака и певицы из прибрежного кафе. А еще раньше мы писали про фильм о кубинце, который влюбился в русскую девушку. Также на их счету кино про слепого путешественника, который ездит по миру и фотографирует, клип грузинской группы Mgzavrebi и другие видео.
e1.ru: последние новости
«Регина сделала мне предложение»: уральская звезда сериала «Остров» Евгений Кулик женился Режиссёр из Екатеринбурга снял трогательный фильм о первой свердловской горнолыжке 13-летняя балерина из Екатеринбурга взорвала интернет трюками на кончиках пальцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром143
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Самые красивые итальянки в истории кино10
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову19
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение