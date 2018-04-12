Уральцы сняли бомбическую короткометражку о виртуальном свидании космонавта и его жены

Уральцы из компании Red Pepper Film сняли короткометражный фильм ко Дню космонавтики. Там невероятно трогательно показано виртуальное свидание космонавта, который летит на МКС, и его жены, оставшейся на Земле.

Клип снимался в Грузии, в живописных окрестностях Тбилиси, а саундтреком стала песня группы Mgzavrebi. В главной роли — литовская актриса Агния Дитковските . Она общается по телефону со своим мужем, пока он пролетает над Землей, вместе они заказывают еду в ресторане, обсуждая меню и вино. Фильм так и назвали — «Свидание».

— «Свидание» — трогательная история любви, которая выходит за пределы планеты Земля, раскрывая глубокую символичность космического праздника, — пишут авторы короткометражки.

Посмотрите сами это видео.

До этого ребята из Red Pepper Film снимали короткометражку о любви глухого рыбака и певицы из прибрежного кафе. А еще раньше мы писали про фильм о кубинце, который влюбился в русскую девушку. Также на их счету кино про слепого путешественника, который ездит по миру и фотографирует, клип грузинской группы Mgzavrebi и другие видео.