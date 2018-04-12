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Сегодня открывается Юбилейный Международный Фестиваль «КРАСНОГОРСКИЙ»
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Сегодня открывается Юбилейный Международный Фестиваль «КРАСНОГОРСКИЙ» 

Авторадио 2 часа назад
Всех влюблённых в кино и спорт сегодня ждет большой подарок — в подмосковном Красногорсе стартует Юбилейный Международный Фестиваль «КРАСНОГОРСКИЙ». Это возможность не только посмотреть много спортивных фильмов, но и пообщаться с известными артистами и спортсменами, посетить мастер-классы и презентации. В конкурсной программе Юбилейного Кинофестиваля более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Они будут бороться за призы в шести номинациях. Кроме этого, в 8-ми городах Подмосковья организованы бесплатные показы фильмов «Лед» и «Со дна вершины». Имена победителей Кинофестиваля назовут на церемонии закрытия 17 апреля.
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