Самое дерзкое ограбление века: Трейлер фильма «Американские животные»

Неординарная и захватывающая реальная история четырех друзей, которые решают совершить самое дерзкое ограбление в истории США. Подростки из американского пригорода загорелись идеей выкрасть из местной библиотеки дорогущий экземпляр книги «Птицы Америки» Джона Джеймса Одюбона. На первый взгляд, хитрецы продумали всё, но провал неизбежен.

Дата российской премьеры «Американских животных», пока неизвестна.