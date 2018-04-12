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Самое дерзкое ограбление века: Трейлер фильма «Американские животные»
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Самое дерзкое ограбление века: Трейлер фильма «Американские животные» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Эван Питерс («Американская история ужасов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Барри Кеоган («Дюнкерк») появились в первом трейлере криминального триллера «Американские животные».
Неординарная и захватывающая реальная история четырех друзей, которые решают совершить самое дерзкое ограбление в истории США. Подростки из американского пригорода загорелись идеей выкрасть из местной библиотеки дорогущий экземпляр книги «Птицы Америки» Джона Джеймса Одюбона. На первый взгляд, хитрецы продумали всё, но провал неизбежен.
Во второй режиссерской работе Барта Лэйтона («Самозванец») также снялись Блейк Дженнер, Джаред Абрахамсон, Удо Кир и Энн Дауд.
Дата российской премьеры «Американских животных», пока неизвестна.
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