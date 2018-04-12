Специальный показ мультфильма «Большой злой Лис и другие сказки» пройдёт в «Орленке»

Большие приключения в маленькой деревне: специальный показ полнометражного мультфильма «Большой злой лис и другие сказки». Об этом сообщают организаторы.

это полнометражные работа Бенджамина Реннера, известного зрителю по картине «Эрнест и Селестина». Выполненный в столь же очаровательном рисунке под акварель, «Большой злой Лис» — это динамичная, наполненная погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края. Мультфильм был удостоен премии «Сезар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный мультфильм» и входил в лонг-лист премии «Оскар».

Сеансы пройдут 14 и 15 апреля в 14:00 в кинотеатре «Орлёнок».