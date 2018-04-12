Максим Пучков: почему жизнь актера из «Ералаша» оказалась такой короткой

Одним рыжеволосый Максим Пучков полюбился, благодаря сюжету из «Ералаша» под названием «Вовка — добрая душа», другим — благодаря картине «Однажды 20 лет спустя». Максим снялся в нескольких выпусках юмористического киножурнала и нескольких художественных фильмах. Наверное, он успел бы больше. Но, к сожалению, актер умер через несколько месяцев после своего 30-летия.

Юное дарование

Максим Пучков родился 8 февраля 1968 года. Его отец Николай Георгиевич работал оператором в центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Поэтому неудивительно, что его сын с самых малых лет проводил на съемочной площадке все свободное время, а потом и сам стал сниматься в кино.

Аркадий Трусов, Одним из первых фильмов, в котором появился Максим, оказалась картина Михаила Богина «Ищу человека» (1973 год), в которой снимались Олег Жаков Наталья Гундарева и другие именитые артисты. Тогда юному актеру едва исполнилось 5 лет. Примечательно, что эта лента стала дебютной и для знаменитой теперь артистки Лии Ахеджаковой. Так что мальчик играл бок о бок как с восходящими звездами, так и с корифеями кинематографа и ни в чем не уступал ни тем, ни другим.

Множество ролей

Фильмы с участием Максима Пучкова выходили в свет один за другим: «Мальчик и лось» (1975 год), «Огненное детство» (1976 год), «Ветер странствий», «Шла собака по роялю», «Недопесок Наполеон III» (1978 год), «Фрак для шалопая» (1979 год).

Но одной из самых ярких работ Максима стала мелодрама Юрия Егорова «Однажды 20 лет спустя» (1980 год), в которой он снова встретился с Натальей Гундаревой и на время съемок стал ее сыном. Добрый мальчишка, который вечно берет на себя вину за чужие проделки, сразу покорил сердца зрителей. Оператором картины был Николай Пучков — отец Максима.

Время шло. Актер рос, взрослел. Однако ролей не убавлялось. В 1980-х годах в его копилке прибавилось еще несколько кинолент: «Капель», «Воробей на льду», «Человек из страны Грин», «Поживем-увидим», «Имя». Кроме того Максим стал настоящей находкой и для Бориса Грачевского и его «Ералаша».

Причина смерти

Когда Максим закончил школу, он не захотел получать актерское образование, а решил, что пойдет по стопам отца. Поэтому Пучков-младший подал документы во ВГИК на операторский факультет. Однако Максим успел добиться определенных вершин только в детстве и на актерском поприще. Сделать операторскую карьеру ему не удалось: он слишком рано ушел из жизни. Это случилось 23 мая 1998 года, через 4 месяца после того, как Пучкову исполнилось 30.

В интервью «Первому каналу», которое дал незадолго до своей смерти отец Максима, Николай Георгиевич, он поделился, что его сын всю жизнь страдал сахарным диабетом и на протяжении многих лет вынужден был делать сам себе инъекции инсулина. Однако причиной кончины Пучкова-младшего оказалась совсем другая болезнь — туберкулез.