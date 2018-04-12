О транспортной инфраструктуре и результатах благоустройства в округе рассказал префект САО в документальной ленте

О Северном округе, в частности, о достижениях последних лет и дальнейших планах, рассказывает документальная лента «Проверки на дорогах» тележурналиста Андрея Караулова Гостями передачи стал глава округа Владислав Базанчук , его первый заместитель Виталий Никитин , а также зампрефекта Олег Попов . Участники обсуждают транспортную инфраструктуру, благоустройство дворов и то, как оно повлияло на жизнь людей. Также одной из тем стало обеспечение безопасности жителей. Одним из показательных примеров Базанчук называет парк «Березовая роща», уровень комфорта в котором в последнее время ощутимо возрос, что сделало его одним из любимых мест для отдыха горожан. Ознакомиться с передачей можно на сайте видеохостинга YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ydjxadxx6Rg&feature=youtu.be. (ео)