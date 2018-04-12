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О транспортной инфраструктуре и результатах благоустройства в округе рассказал префект САО в документальной ленте
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О транспортной инфраструктуре и результатах благоустройства в округе рассказал префект САО в документальной ленте 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
О Северном округе, в частности, о достижениях последних лет и дальнейших планах, рассказывает документальная лента «Проверки на дорогах» тележурналиста Андрея Караулова.
Гостями передачи стал глава округа Владислав Базанчук, его первый заместитель Виталий Никитин, а также зампрефекта Олег Попов. Участники обсуждают транспортную инфраструктуру, благоустройство дворов и то, как оно повлияло на жизнь людей. Также одной из тем стало обеспечение безопасности жителей. Одним из показательных примеров Базанчук называет парк «Березовая роща», уровень комфорта в котором в последнее время ощутимо возрос, что сделало его одним из любимых мест для отдыха горожан.
Ознакомиться с передачей можно на сайте видеохостинга YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ydjxadxx6Rg&feature=youtu.be. (ео)
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