Интервью с Шарлто Копли и Юлом Васкесом, актерами фильма «Опасный бизнес»

Расскажите нам о своих персонажах — Эйнджеле и Митче. Что вас привлекло в этих ролях?

Юл: Сложно передать словами, что меня привлекло в роли Эйнджела… Вы видите парня, который из-за своей работы оказывается в очень странных ситуациях. Я подумал, что было бы интересно попробовать себя в такой роли. Мой герой попадает в очень темный мир… Сравнить то, где он начал и закончил… это поворот на 180 градусов. Плюс, великолепная команда, актерский состав… Все эти вещи повлияли на мое решение.

Шарлто: Меня привлекло в Митче то, что я называю комедийным потенциалом героя. Ведь раньше он был жестким киллером, спецназовцем, который вдруг нашел духовное просветление, кардинально изменил свою жизнь, начал помогать людям в Гаити, попытался изменить мир к лучшему… а потом снова оказывается затянут во все это месиво, из которого он так отчаянно хотел выбраться. Мне показалось это отличной почвой для комичных моментов… и так оно и оказалось. Я описал бы его как алкоголика, который не хочет возвращаться к бутылке, но возвращается. (Смеется)

И как вы готовились к этим ролям?

Юл: Конечно, я много готовился дома, но в большей степени помогла атмосфера на съемочной площадке. Многое мы придумали в процессе… то, чего не было в сценарии. Подготовка — это важно, но куда важнее оставаться открытым к экспериментам и позволить Вселенной подкинуть тебе что-то еще. Во избежание штампов, ты должен играть так, будто все происходит на самом деле.

Шарлто: Да, а для меня главное было отрастить бороду и добраться до Мексики. (Смеется) Вот и вся моя подготовка. На самом деле, как уже сказал Юл, атмосфера, а еще такая локация, как Мексика, помогают тебе проникнуться. Вообще, Мексика — одна из героинь фильма. Кажется, ты просто едешь туда, и все идет как надо!

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Какие темы рассматриваются в фильме?

Шарлто: Для меня самое главное то, что он очень смешной. Во время просмотра можно хорошо провести время и от души посмеяться. Также я могу сказать, что фильм содержит сильный социальный подтекст, поднимает такие острые проблемы, как миф Американской мечты, человеческая жадность и то, как легко власть развращает людей. Это важно, ведь мир прямо сейчас немного сходит с ума.

Юл: Я думаю, фильм рассматривает, как и сказал Шарлто, такие проблемы, как жадность, разращение властью и… Шарлто: Проблему преданности.

Юл: Да, преданности… порой люди оказываются не теми, кем кажутся на первый взгляд. Особенно это хорошо показано в истории героев Аманды Сейфрид и Гарри Тредэвэйа… они молоды, красивы и влюблены, но потом герой Гарри показывает истинное свое лицо. В общем, много всего в фильме. И все это дико смешно.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Расскажите нам о режиссерском стиле Нэша Эджертона. Каково с ним работать?

Шарлто: Коллаборация с Нэшом вышла великолепная. Он дает тебе полную свободу в работе со своим героем. Для меня это было настоящим удовольствием, ведь в кино далеко не всегда позволяют тебе включать импровизацию. Нэш позволял импровизировать и мне, и Дэвиду Ойелоуо в наших совместных сценах. Это истинное счастье для актера поработать с режиссером, который тебе доверяет.

Юл: Мне кажется, Нэш сделал одну очень умную вещь. Он придумал великолепные ситуации и позволил актерам работать с этим. Он выстроил своего рода загон, в рамках которого позволил всему идти своим чередом, позволил актерам импровизировать, а это всегда хорошо. Импровизация — это прекрасно. Я пытаюсь импровизировать во всех фильмах, но не всем это нравится.

Шарлто: Да, импровизация всегда добавляет реалистичность и чувство спонтанности. Я люблю, когда актеры это делают. Так вы друг другу помогаете.

Юл: Верно, когда два актера работают в этом направлении вместе, многое по ходу дела проясняется. Нэш все время позволял этому случиться. Чудесно, когда кто-то дает этому процессу толчок.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Каково вам было работать с Дэвидом Ойелоуо, Шарлиз Терон и другими актерами фильма?

Копли: Конечно, Дэвида знают по более серьезным ролям, поэтому, мне кажется, для зрителя будет истинным удовольствием увидеть его в этом амплуа. Надеюсь, что для них это будет так же смешно, как и для меня. Не думаю, что я смеялся когда-либо так же много, как в работе над совместными сценами с Дэвидом. Дэвид играет нигерийца с чудесными душой и сердцем. Это очень смешной герой, который оказывается в очень нелепых ситуациях. И я думаю, что зрителям доставит огромное удовольствие этот уникальный персонаж.

Юл: По большей части я как раз снимался с Дэвидом. Прежде всего, он безумно талантливый актер. С ним очень легко работать. И просто… боже, замечательный человек. Он просто невероятен!

Расскажите о своих любимых моментов из «Опасного бизнеса»? И чего ждать зрителю?

Копли: О, блин. Столько смешных моментов… Очень люблю большую часть реплик героини Шарлиз Терон. Они ужасно неприличны, но так смешно слышать их из её уст. Героиня Шарлиз — очень смешная и сумасшедшая. Собственно, то же самое и у нас. Но это только один из моих любимых аспектов со всего фильма.

Юл: Да, это правда. Она говорил очень много вещей, о которых люди часто думают, но не говорят. Это просто фантастика! Люблю, когда кто-то ведет себя так. Что зрители могут ждать от фильма? Не знаю. Надеюсь, они хорошо проведут время. Это взрывная смесь.

Шарлто: Да, точно готовьтесь к тому, чтобы хорошо посмеяться. Это безумно смешное кино, при этом с глубоким смыслом для тех, кто его ищет. Но прежде всего это отличная лента, и вы приятно проведете время и хорошо посмеетесь.