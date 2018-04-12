Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Фильм российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба международного смотра.

Ранее стало известно, что следствие попросило продлить домашний арест Кирилла Серебренникова в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств.

Международный Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.