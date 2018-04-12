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Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля
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Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фильм российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля, сообщает пресс-служба международного смотра.
Герои картины — молодой музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой и его коллеги по ленинградской андеграудной рок-сцене начала 1980-х годов. Главные роли в «Лете» сыграли Ирина Старшенбаум, Роман Билык и Тео Ю.
Ранее стало известно, что следствие попросило продлить домашний арест Кирилла Серебренникова в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств.
Международный Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.
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