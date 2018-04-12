Злой рок, стечение обстоятельств и воля продюсеров

Документальные фильмы про то как не случилось кино о Дон Кихоте, Супермене и Дюне.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Терри Гилиаме и его фильме о Дон Кихоте. По крайне мере так было до недавнего времени — 4 июня 2017 года Терри Гиллиам объявил о том, что съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» успешно завершены (а несколько дней назад еще и трейлер выкатил). Этому радостному событию предшествовали семнадцать долгих лет, во время которых режиссер раз за разом терпел неудачи в попытках закончить свой проект мечты. «Затерянные в Ла-Манче» повествует о самой первой попытке, с которой в 2000 году все и началось.

На самом деле все началось раньше, в начале 90-х. У Гиллиама, вдохновленного картинами Гюстава Доре, возникла идея сделать фильм о Дон Кихоте. Уже после он прочитал роман Сервантеса и решил, что тот слишком сложен для экранизации, но не отчаялся, а вознамерился довести дело до конца. Вместе с Тони Гризони , своим постоянным «сосценаристом», он решил написать свою версию истории о Дон Кихоте, где вместо Санчо Пансы рыцаря в его странствиях сопровождает Тоби Гризони, наш современник, специалист по рекламе, угодивший в XVII век.

И вот в 2000 году стартуют съёмки «Человека, который убил Дон Кихота», там же начинаются и «Затерянные в Ла-Манче». Изначально постановщики этой документалки Луис Пепе и Кит Фултон (до этого они уже работали с Гиллиамом на съемочной площадке «12 обезьян», результатом этой работы стал фильм «Фактор хомяка») просто снимали очередной «фильм о фильме». Как вспоминает сам режиссер в своей автобиографии «Гиллиамески. Предпосмертные мемуары», именно он настоял на продолжении съемок документального фильма, когда ситуация начала ухудшаться.

Самое смешное, что, когда дела пошли совсем туго, документалисты — Луис Пепе и Кит Фултон, наши асы, снявшие «Фактор хомяка», — намылились домой. «Продолжайте работать, черт подери! — пришлось мне рявкнуть на них из глубины охватившего меня отчаяния. — Может, у вас и не получится фильма о том, как снимали фильм, зато у вас будет кино о том, как его не случилось, а это куда интереснее».

режиссёр

«Затерянные в Ла-Манче» подробно описывают все злоключения, с которыми столкнулась съемочная группа. Отсутствие финансирования, болезнь Жана Рошфора , надоедливые самолеты, ужасная погода — неприятности сыпались одна за другой. Это было настоящее невезение, злой рок, la sfiga, как выразился один из героев фильма.

При всем при этом в какой-то момент забываешь, что фильм так и не был снят и с нетерпением ждешь узнать, как герои справятся с трудностями. Однако чуда не происходит, cъемки сворачивают. В конце фильма Терри Гиллиам с грустью сообщает, что эту битву с ветряными мельницами реальности он проиграл.

В 1998 году в производство был пущен фильм «Супермен жив». Режиссером назначили Тима Бертона , на главную роль взяли Николаса Кейджа. Фильм должен был стать легендой, самым безумным фильмом о Супермене.

Такими словами Джон Шнепп предваряет свой фильм, подлинную историю о том, что случилось с фильмом «Супермен жив». В отличии от «Затерянных в Ла-Манче», которые были хроникой трагедии, «Смерть „Супермен жив“: Что случилось?» представляет собой фильм-расследование, попытку разобраться в том, что же пошло наперекосяк.

Джон Шнепп подробно беседует со многими причастными к фильму лицами, среди которых: одержимый пауками продюсер Джон Питерс, еще не оправившийся от провала фильма режиссер Тим Бёртон, Кевин Смит , писавший первую версию сценария, а также дизайнеры, художники по костюмам, сценаристы, мастера спецэффектов и многие другие. С несостоявшимся суперменом Николасом Кейджем поговорить не удалось.

Но главной звездой фильма стал Джон Питерс. Самые безумные идеи принадлежали ему: корабль-череп, плащ, обладающий своим характером, белые медведи-убийцы, охраняющие крепость одиночества, огромный паук, с которым должен был сражаться Супермен (по словам Кевина Смита это было одно из главных условий при написании сценария). Помимо этого Питерс странно вел себя на площадке: приводил посторонних людей, которые отвлекали сотрудников от работы, хватал подчинённых в стальной зажим, лез целоваться к Бёртону.

Поговорив с кучей людей, пересмотрев кучу концепт-артов Шнепп пришел к выводу, что из всего этого мог получится отличный фильм, а из Николаса Кейджа — отличный супермен. И не верьте той самой фотографии, облетевшей весь интернет — это была лишь примерка чернового варианта костюма.

Один из интервьюируемых в фильме людей назвал «Дюну» Алехандро Ходоровского величайшим из неснятых фильмов. И есть за что, достаточно взглянуть на список людей, которых безумный режиссёр увлек своей идеей: Сальвадор Дали, Орсон Уэллс, Мик Джаггер Жан Жиро (Мёбиус), Дэн О`Бэннон, Ганс Рудольф Гигер, музыканты из группы Pink Floyd и многие другие.

Этот фильм должен был стать грандиозным — именно такое ощущения складывается после просмотра данной документальной ленты. В первую очередь благодаря самому Ходоровскому. Слушать c каким энтузиазмом он рассказывает о своем «нерождённом» шедевре — одно удовольствие. Глядя на то, как загораются его глаза, когда он описывает свой проект, как эмоционально он жестикулирует руками, понимаешь, почему все эти люди пошли за ним. Сам Ходоровски называл этих людей не иначе как духовными воинами, а свой фильм — пророком.

Безусловно, «Дюна» Алехандро Ходоровского стала бы грандиозным фильмом и взбудоражила умы многих людей, но вполне вероятно, что она стала бы и грандиозным провалом. Идеи Ходоровского были слишком необычными и радикальными, к тому же он довольно вольно обошёлся с историей из оригинальной книги, взяв оттуда лишь сеттинг и персонажей.

Главным результатом подготовительной работы стала огромная книга со сценарием, детальными раскадровками, иллюстрациями. Идея была в том, чтобы показать боссам голливудских студий, что Ходоровски справится с такой сложной задачей, что фильм уже «снят» у него в голове (и в какой-то степени на бумаге). Убедить продюсеров не удалось, фильму так и не дали зеленый свет.

Огромный сториборд с раскадровками и концепт-артами

Впоследствии, многие идеи из этого сториборда, который послали куче голливудских продюсеров, всплыли в других фильмах. Дэн О`Бэннон с Гигером, Мёбиусом и Крисом Фоссом в итоге поработали снова — на съемках фильма «Чужой», сам Ходоровски с Мебиусом продолжили сотрудничество, создавая комиксы. Ходоровски так и не снял свой фильм-пророк, который бы изменил мир, но даже в таком незавершенном состоянии это кино сумело оказать влияние на нашу реальность.