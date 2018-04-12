Грядущий финал «Ходячих мертвецов» завершит восьмилетнюю эпоху в истории сериала

Девятый сезон обещают сделать совсем другим.

В разговоре с журналом Entertainment Weekly уже бывший шоураннер «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл заявил, что в девятом сезоне сериал ждёт частичный перезапуск.

По его словам, в эпизоде, премьера которого запланирована на 15 апреля и который будут показывать в кинотеатрах, разом сойдутся все персонажи шоу.

Это будет не просто серия, которая завершит историю из предыдущих 15 эпизодов. Мы со сценаристами всегда обсуждали её как некое завершение всех восьми сезонов сериала.

В следующем году у нас будет практически новое шоу — с другим, более масштабным, сюжетом.

главный по развитию телевселенной «Ходячих мертвецов»

Гимпл в то же время обещает, что грядущий эпизод не будет просто битвой в формате «стенка на стенку». Война между людьми Рика и Нигана и так была достаточно кровопролитной в течение всего сезона. Так что сценаристы больше внимания уделили завершению сюжетных арок отдельных персонажей.

По словам Гимпла, зрителей также ждёт некий философский сдвиг в восприятии. Возможно, он имеет в виду тот факт, что грань между Ниганом и Риком в последних эпизодах становилась всё более тонкой.

Серия под названием Wrath («Гнев») завершит историю Нигана. Намёков на то, как сюжет продолжится после этого, уже было достаточно — тут и загадочный вертолёт, и некая Джорджи, которая делится с выжившими своими знаниями.

«Мягкий» перезапуск для «Ходячих мертвецов» на текущий момент — острая необходимость. Недавно рейтинги сериала упали до уровня первого сезона.

Шоу уже продлили на девятый сезон, у которого будет новый шоураннер — сценаристка Анджела Канг. В то же время Скотт Гимпл получил повышение и теперь будет развивать всю телевизионную вселенную «Ходячих» в целом.

На 15 апреля запланирован не только финал сезона «Ходячих мертвецов», но и первый эпизод-кроссовер с шоу «Бойтесь ходячих мертвецов», куда перекочует Морган.

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