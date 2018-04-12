Российский номинант Каннского фестиваля Поплаухин назвал выдвижение вторым днем рождения

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Режиссер вошедшего в программу Cinfondation Каннского кинофестиваля короткометражного фильма «Календарь» Игорь Поплаухин назвал это событие своим вторым днем рождения. Об этом он сказал ТАСС в четверг.

"Кажется, что у меня еще один день рождения. Даже те люди, с которыми я очень давно не общался, не видел, поздравляют. Конечно, это очень приятно", — сказал Поплаухин. Он отметил, что победить в таком серьезном конкурсе очень сложно, номинация для него — уже победа.

По словам выпускника Московской школы нового кино, его фильм «Календарь», снятый осенью 2017 года в Санкт-Петербурге, рассказывает о необычной женщине средних лет. «Она, на первый взгляд, как миллионы других женщин, но она себя очень странно ведет. Она держит путь в непонятном направлении, меняет виды транспорта и видно, что она скрывается ото всех. Ей звонят ее близкие, коллеги. По общим признакам мы видим, что она им что-то недоговаривает, что она находится совершенно не там, где она им рассказывает. Ближе к концу фильма мы, наконец, понимаем, куда она приехала», — сказал Поплаухин, оставив развязку фильма в тайне.