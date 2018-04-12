На «Ленфильме» отметили день российской анимации

Кадр из фильма «Оттенки серого»

Шестиминутный мультипликационный фильм «Оттенки серого» (2013) Александры Аверьяновой — красивая работа, передающая атмосферу Петербурга начала XX века. Мальчик и девочка случайно встречаются на Царскосельском вокзале, но затем расстаются, чтобы через 20 лет встретиться вновь. Картина очень проста для понимания и легко запоминается благодаря атмосфере и музыке. Мультипликатор призналась, что у нее не было много времени на создание ленты: сценарий Аверьянова придумала буквально из того, что первое приходило в голову. Для точного изображения города Аверьянова изучила фотографии Петербурга XX века. Конечный результат показал, что импровизация художницы удалась.

Кадр из фильма «Мой дедушка был вишней»

Мультфильм сестер Полиектовых «Мой дедушка был вишней» (2014) объездил многие фестивали и даже попал в лонг-лист премии «Оскар» в категории «лучший короткометражный анимационный фильм». Лента снята по одноименной книге итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Музыку к фильму написал итальянский композитор. Картина рассказывает историю одной семьи. Внук верит, что люди не умирают, а живут в других ипостасях, пока их помнят и любят. Мультфильм получился очень душевный и понятный даже ребенку. Отличный вариант для семейного просмотра.

Кадр из фильма «Провода»

Сестры-мультипликаторы Марина и Татьяна Мошковы представили мультфильм из анимационного альманаха «Петербург» под названием «Провода» (2014). «Провода» — это трогательная и лирическая история об одном важном слове «Прости», сказанном во время телефонного разговора. Путешествуя по проводам слово «Прости» исправляет ошибки в различных жизненных ситуациях, которые встречаются ему по пути. Добрый мультфильм, понятный и близкий каждому стал очаровательным напоминанием о важных словах.

Кадр из клипа " Курт №5"

Музыкант группы «Улитка Паскаля» Александр Кириенко снял кукольный мультипликационный клип на песню группы «Курт №5» (2016), посвященной писателю-фантасту Курту Воннегуту. В клипе кукольный писатель путешествует к заливу. Иногда в пространство впрыгивают иллюстрации из его же произведений. Слова песни начитывает робот — эту фишку Александр запомнил, а затем использовал после неудачного знакомства с одной аудиокнигой. Начальные сцены клипа сняты в настоящем кабинете писателя, с его столом и печатной машинкой. Фанатам творчества писателя обязательно понравится.

Кадр из фильма «Длинный мост в наружную сторону»

Мультфильм Ивана Максимова «Длинный мост в нужную сторону» (2013) оказался глубокой притчей для взрослых. На небольшом острове живет одноглазый мужчина с одноглазым песиком. За многие годы одинокого существования ему хочется общения. И вот очаровательный циклоп начинает строить мост до Большой Земли, но затем ломает его ради спасения тонущего слона. Атмосферу мультфильма подчеркивают классические произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя

Кадр из фильма «Муравьине песни»

Продолжила парад мультфильмов для взрослых фантасмагорическая мультипликационная лента «Муравьиные песни» (2015) Саши Свирского. Сюжет в этом мультфильме не главное: визуальный ряд вкупе с прекрасно подобранной музыкой погружает зрителя в транс. Сюрреалистичная коллажная лента дает множество идей для интерпретации — каждый найдет свое объяснение увиденному.

Кадр из фильма «Компания»

Куда проще и понятнее выглядит иронический мультфильм «Компания» (2013) Рустама Корнаушкина, снятый по мотивам душевных картин художника Владимира Любарова . История о том, как трое евреев вместе с товарищем-рыбой играют в домино, заканчивается поеданием рыбы в качестве закуски. Затем безутешные евреи справляют поминки и обливаются слезами.

Кадр из фильма «Кино снаружи»

Последней в программе стала трехминутная философская короткометражка «Кино снаружи» (2016) Татьяны Полиектовой и Филиппо Риветти. Странные человечки, по виду напоминающие не то картофелины, не то кедровые орешки, собирают зеркало для наблюдения за миром. Они даже не представляют себе, что можно обойтись и без зеркала…

После просмотра и дискуссии зрители убедились, насколько разной бывает авторская анимация.