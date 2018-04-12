Дата выхода в российский прокат фильма Серебренникова «Лето» пока не определена 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Продюсер фильма Кирилла Серебреникова «Лето» Илья Стюарт считает, что участие картины в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля — победа всего российского кино. Слова продюсера ТАСС привели в пресс-службе компании, занимающейся созданием фильма, уточнив, что дата выхода картины пока не определена.
"Мы очень гордимся тем, что наша картина попала в основной конкурс одного из самых значимых киносмотров в мире, — отметил Стюарт. — На мой взгляд, это доказательство того, что Кирилл Серебренников — режиссер мирового уровня, и в целом это большая победа для российского кинематографа".
"Дата выхода фильма в России пока неизвестна", — отметили в пресс-службе.
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок— звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».
Кирилл Серебренников уже участвовал в официальной программе Каннского фестиваля «Особый взгляд» с фильмом «Ученик» (2015) и получил премию Франсуа Шале. Эта награда имени французского журналиста и кинохроникера вручается картинам, лучше других показывающих реалии современного мира.