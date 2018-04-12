«Мстители 3» ставят рекорды еще до выхода в прокат

Еще две недели до премьеры одного из самых ожидаемых фильмов весны "Мстители 3: Война бесконечности", но картина уже бьет мыслимые и немыслимые рекорды.

Так, по информации издания Comic Book, уже продано рекордное число билетов на сеансы, превышающее количество проданных билетов на семь (!) кассовых фильмов Marvel вместе взятых!

В числе картин, которые уже обошли "Мстители 3", такие фильмы, как "Тор 3: Рагнарек", "Доктор Стрэндж", "Черная пантера", "Стражи Галактики. Часть 2".

По прогнозам, "Мстители 3: Война бесконечности" имеет все шансы установить такие рекорды, подобных которым никогда не было среди фильмов про супергероев.

Независимые эксперты убеждены, что в первые же выходные проката "Война бесконечности" соберет более 200 миллионов долларов в Северной Америке.