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«Мстители 3» ставят рекорды еще до выхода в прокат
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«Мстители 3» ставят рекорды еще до выхода в прокат 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Marvel Studios
Еще две недели до премьеры одного из самых ожидаемых фильмов весны "Мстители 3: Война бесконечности", но картина уже бьет мыслимые и немыслимые рекорды.
Так, по информации издания Comic Book, уже продано рекордное число билетов на сеансы, превышающее количество проданных билетов на семь (!) кассовых фильмов Marvel вместе взятых!
В числе картин, которые уже обошли "Мстители 3", такие фильмы, как "Тор 3: Рагнарек", "Доктор Стрэндж", "Черная пантера", "Стражи Галактики. Часть 2".
По прогнозам, "Мстители 3: Война бесконечности" имеет все шансы установить такие рекорды, подобных которым никогда не было среди фильмов про супергероев.
Независимые эксперты убеждены, что в первые же выходные проката "Война бесконечности" соберет более 200 миллионов долларов в Северной Америке.
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