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Warners Bros. решила не продлевать 450-миллионный контракт с Бреттом Рэтнером
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Warners Bros. решила не продлевать 450-миллионный контракт с Бреттом Рэтнером 

DTF.RU 36 минут назад
Фото: DTF.RU
Компания окончательно разорвала соглашение с продюсером из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Warners Bros. не продлит 450-миллионный контракт с компанией RatPac-Dune и её основателем — режиссёром и продюсером Бреттом Рэтнером. Причиной стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес.
В ноябре 2017 года несколько актрис, в числе которых были Оливия Манн и Эллен Пейдж («Люди Икс: Апокалипсис»), сообщили о непристойном поведении постановщика и домогательствах с его стороны.
RatPac-Dune подписала контракт с Warners Bros. в 2013 году. Срок действия договора истекает этой весной. Соглашение распространялось в общей сложности на 70 картин, последней из которых стала «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном.
Карьера Рэтнера в Голливуде началась в конце 1990-х. Он снял такие картины, как «Час пик», «Семьянин», «Люди Икс: Последняя битва» и «Муви 43». В качестве продюсера он работал над фильмами «Двадцать одно», «Как украсть небоскрёб» и «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. Компанию RatPac-Dune он основал в 2012 году.
#кино #деньги
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