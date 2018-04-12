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Документальный фильм «Стена» покажут в Богородском
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Документальный фильм «Стена» покажут в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 31 минуту назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В галерее «Богородское» 15 апреля состоится бесплатный показ фильма Дмитрия Боголюбова «Стена».
В ближайшее воскресенье в галерее «Богородское» Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет просмотр 43-минутного документального фильма «Стена».
Кинолента рассказывает, как к Кремлевской стене в день рождения Сталина многие россияне приходят поклониться памяти «отца народов».
Эта картина была включена в конкурсную программу Артдокфеста-2017. Фильм получил награду в секции Opus Bonum «за использование киноязыка, выразившего невыразимое» на престижном Международном фестивале документальных фильмов в Чехии.
После кинопросмотра авторского фильма состоится его обсуждение с режиссером Дмитрием Боголюбовым. Зрители смогут высказать свое мнение и задать автору вопросы, касающиеся событий, отраженных в киноленте. Стоит отметить, что на съемки этого фильма потребовался всего один день.
Кинопоказ пройдет по адресу: Открытое шоссе, дом 5, к. 6. Начало в 17 часов.
Вход свободный, имеется возрастное ограничение 16+.
Количество мест в зале ограничено, поэтому на кинопросмотр необходима регистрация по данной ссылке.
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