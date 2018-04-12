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Вешняковцам покажут французский фильм в библиотеке
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Вешняковцам покажут французский фильм в библиотеке 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Кинолекторий «Старое забытое кино» продолжает свою деятельность. В этот раз вешняковцам предлагают отметить 85-летие известного французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
Любителей кинематографа ждут сегодня в 16:00 в библиотеке №90, где им будет показан художественный фильм «Повторный брак», имеющий и другой вариант названия — «Мерзавец».
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. Неверова Татьяна Чибадина объяснила, что сначала ведущий член Гильдии киноведов и кинокритиков России Игорь Фишкин немного расскажет о Жан-Поле Бельмондо и актрисе Марлен Жобер, сыгравшей вместе с ним в этой ленте. Фильм был снят в 1971 году, он совместного производства трёх стран — Франции, Италии и Румынии. В картине рассказывается о французе, нелегально пересёкшем Атлантику, и его увлекательных приключениях.
После просмотра фильма у вас будет возможность обсудить увиденное и задать Игорю Фишкину интересующие вас вопросы.
Вас ждут сегодня, 16 апреля, в 16:00 по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б, конференц-зал. Вход свободный.
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