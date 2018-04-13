Данила Козловский показал в Екатеринбурге свой скандальный фильм, снятый к ЧМ-2018

В Екатеринбурге в пятницу прошёл премьерный показ фильма «Тренер». Картину представил режиссёр и звезда фильма «Легенда номер 17» Данила Козловский . «Тренер» — это режиссёрский дебют Козловского. Он также написал сценарий и сыграл главную роль. — Ещё два года назад я гулял по Москве и рассказывал Паше Руминову, с которым мы сделали «Статус: Свободен», что хочу сыграть тренера. Спустя два года сижу в Екатеринбурге и рассказываю вам о фильме, — в начале пресс-конференции сказал Данила Козловский. — Кстати, в Екатеринбурге я впервые. В фильме показана история нападающего сборной, игрока «Спартака» Юрия Столешникова , который в решающем матче не забил пенальти. После этого футболист завершает карьеру.

Однако через два года его приглашают тренером в провинциальную команду «Метеор». Столешников пытается вернуть веру в футбольную команду и вывести её в лидеры. Съёмки фильма проходили в Новороссийске. — Я пытался сказать, что всё зависит не только от игроков, но и от болельщиков, — сказал сегодня в Екатеринбурге Козловский. — Нужно действовать сообща. Что касается патриотизма — для меня эта тема важна. В этой картине я пытался рассказать о своём патриотизме, как я его вижу. Это внутренний патриотизм, который есть в сердце. Патриотизм — это не только что-то хорошее, но и недостатки, про которые нужно говорить.

Перед премьерой фильма в сети разразился скандал. Россияне негативно высказались о картине, посмотрев трейлер. Актёр, в свою очередь, заявил, что в России сплошная ненависть и хамство. После этого юзеры завалили Козловского негативными высказываниями. — Мы прекрасно понимали, с чем мы столкнёмся, — сказал сегодня Данила Козловский. — Для режиссёрского дебюта, может, непростая с точки зрения восприятия, тема. Но мне кажется, чем острее тема, тем интереснее. Я верю, что есть люди, которые верят в российский футбол, в нашу сборную в преддверии чемпионата мира.

Журналистам Данила рассказал, что не хотел называть фильм «Тренер». — Сперва это было условное название. Но нет ничего более постоянного, чем временное, — пояснил актёр. На вопрос, почему в фильме так часто используется слово «срать», Козловский ответил: — В российском кино запрещено ругаться матом. А в российском футболе много мата. У нас рейтинг 6+, поэтому мы не могли использовать мат. Поэтому что остаётся? Только «срать».

Козловский также рассказал, что решил заняться режиссурой для собственного развития. Несколько сценариев у него сейчас находится в разработке, он продолжит режиссировать. В широкий прокат фильм выйдет 19 апреля.

Ранее мы писали, что Данила Козловский входит в топ самых популярных российских актёров по версии «Кинопоиска».