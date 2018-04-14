Футбол как чудо. В прокат выходит фильм Данилы Козловского «Тренер»

В четверг, 19 апреля, в широкий прокат выходит спортивная драма «Тренер». Это новая работа популярного актера Данилы Козловского , в которой он не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Идею создания фильма о футбольном тренере Козловский вынашивал долго: футбол — любимый вид спорта актера.

— Я стараюсь играть в футбол два раза в неделю, — рассказывает Козловский. — Меня как артиста всегда привлекала атмосфера на поле. Там можно увидеть потрясающие эмоции. Но предложений сыграть тренера или футболиста не поступало. Если нет ярких ролей, которые тебе предлагают сыграть, значит надо садиться и писать самому. Я так и сделал.

"Тренер" — это не столько фильм о спорте, сколько о человеке, его судьбе. В центре сюжета — футболист национальной сборной Юрий Столешников . В важный для команды момент он не забивает пенальти, да еще и зарабатывает удаление. После этого Столешников покидает сборную и на время решает «завязать» с футболом. Но неожиданно бывшему футболисту с плохой репутацией поступает предложение стать тренером провинциального футбольного клуба «Метеор». Приняв его, герой кардинально меняет свою карьеру и жизнь в целом. Перед Столешниковым стоит множество препятствий, ведь кто поддержит идеи «чужого» тренера? Но Юрий не привык сдаваться, и решает довести дело до конца и выиграть с клубом Кубок России. Именно так его воспитывал отец, которого сыграл Андрей Смоляков

— Данила — одаренный и очень «живой» режиссер, но в тоже время требовательный, — говорит Смоляков. — С ним было очень интересно работать. Я рад, что у него получилась такая потрясающая картина.

Роль девушки Вари, которая входит в медицинский штаб команды «Метеор» и попытается изменить жизнь героя, досталась возлюбленной Козловского, актрисе Ольге Зуевой

— Данила с самого начала так страстно рассказывал о проекте, так хотел снять этот фильм, что я была уверена — у него все получится, — говорит Зуева. — У меня много схожего с героиней. Но в одном мы отличается кардинально. Варя очень сдержана в своих романтических проявлениях. В моем случае не так. Если я люблю, то не скрываю этого, не ищу оправданий, не даю объяснений.

Утвердить актрису на эту роль было самым сложным для Козловского.

— В какой-то момент уже вся съемочная группа и мои партнеры стали убеждать меня брать Олю, так как она лучше всего подходила на роль, — вспоминает Данила. — Но я понимал, с каким предубеждением могут отнестись, когда ты утверждаешь на роль главной героини свою девушку. На самом деле всех этих глупостей бояться нельзя, а необходимо делать так, как считаешь нужным. Я очень рад, что в итоге у нас получилась такая замечательная Варя.

Также в этой картине снялись многие популярные актеры. Например, Ирина Горбачева сыграла президента футбольного клуба, Виктор Вержбицкий — мэра города, а роль детского тренера исполнил Владимир Ильин . Съемки фильма проходили 2,5 месяца в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Лондоне и Новороссийске. В последнем, по сюжету, и происходят все события фильма. До старта съемок актеры— футболисты полтора месяца ежедневно тренировались на столичном стадионе «Янтарь» в Строгино. Несмотря на то, что команда «Метеор» была выдумана, в съемках были задействованы настоящие футболисты. В картине сыграли и несколько именитых спортсменов, среди которых и экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев . Он сутки напролет проводил на съемочной площадке.

— Больше всего запомнилась безумная атмосфера единства, бешеной энергетики, которой был заряжен каждый человек на съемках, — делится воспоминаниями Сычев. — У всех была идея создать действительно что-то значимое и настоящее. У меня остались очень яркие впечатления.

Отдельно стоит рассказать о комментаторах матчей. Их в картине сыграли настоящие спортивные комментаторы — Нобель Арустамян, Тимур Журавель Константин Генич и другие. Кому-то из них посчастливилось попасть в кадр, некоторых зрителя только услышат. Вообще Козловский постарался сделать так, чтобы все было натурально и естественно. Поэтому было принято решение отказаться от компьютерной графики во время футбольных матчей и забивания мячей. Из-за этого актерам приходилось по пять часов подряд снимать эпизоды, чтобы гол был забит именно так, как написано в сценарии.

По словам режиссера и продюсера «Тренера», бюджет фильма составляет 390 миллионов рублей. Картина уже продана более чем в 20 стран мира.

— Мы изначально планировали выйти на экраны в преддверии Чемпионата мира по футболу, в тот момент, когда страна будет ждать мировое первенство, — отметил Козловский. — У нас есть амбиция — сделать картину «Тренер» главным фильмом Чемпионата мира-2018. Когда мы создавали эту картину, для меня принципиально было рассказать человеческую историю, в которой вид спорта по большому счету не так уж и важен. Просто футбол для меня — одно из главнейших эмоциональных явлений в мире (после, скажем, театра и кино), и футбол был некой примой. Но «Тренер» — это все равно история о людях, об их отношениях, сложностях и проблемах, счастье и боли. Совершенно не нужно разбираться в футболе, чтобы смотреть эту картину. Это кино не для футболистов, не для спортсменов — оно для всех.

— В жизни все зависит только от нас, только мы имеем право решать, как эту жизнь проживать, — добавил создатель фильма «Тренер». — Сегодня я верю, что один человек способен изменить мир вокруг себя, просто занимаясь тем, чем он занимается, с верой, любовью и страстью.