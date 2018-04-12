Козловский реализовал мечту, сыграв футбольного тренера в своем фильме

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Популярный актер Данила Козловский представил в четверг в Москве свой режиссерский дебют — художественную картину «Тренер». Она выходит в российский прокат 19 апреля.

"Все началось с простого актёрского желания — мечты сыграть футбольного тренера, — рассказал артист. — С детства люблю футбол, всегда было интересно то, что происходит на бровке". По его словам, там всегда происходит такой накал страстей, который просится на экраны.

"Стараюсь играть в футбол два раза в неделю, там у меня многое не получается", — добавил артист.

"Никто мне не предлагал сыграть тренера, тогда Паша Руминов, с которым мы сделали «Статус: свободен» — мой первый продюсерский проект, сказал: «Надо самому начать писать», — рассказал Козловский.

Он отметил, что выход фильма перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России, не является совпадением.

"Когда мы начинали готовить эту картину, для нас как для продюсеров было принципиально, на чем мы будем строить маркетинговую компанию, — пояснил Козловский. — Хотели выйти перед чемпионатом мира, была амбиция стать главным фильмом про футбол на чемпионате, хотя наш фильм не только про футбол".

О фильме

Полнометражный фильм Данилы Козловского «Тренер» стал его дебютной режиссерской работой, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.