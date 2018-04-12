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Козловский реализовал мечту, сыграв футбольного тренера в своем фильме
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Козловский реализовал мечту, сыграв футбольного тренера в своем фильме 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Популярный актер Данила Козловский представил в четверг в Москве свой режиссерский дебют — художественную картину «Тренер». Она выходит в российский прокат 19 апреля.
"Все началось с простого актёрского желания — мечты сыграть футбольного тренера, — рассказал артист. — С детства люблю футбол, всегда было интересно то, что происходит на бровке". По его словам, там всегда происходит такой накал страстей, который просится на экраны.
"Стараюсь играть в футбол два раза в неделю, там у меня многое не получается", — добавил артист.
"Никто мне не предлагал сыграть тренера, тогда Паша Руминов, с которым мы сделали «Статус: свободен» — мой первый продюсерский проект, сказал: «Надо самому начать писать», — рассказал Козловский.
Он отметил, что выход фильма перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России, не является совпадением.
"Когда мы начинали готовить эту картину, для нас как для продюсеров было принципиально, на чем мы будем строить маркетинговую компанию, — пояснил Козловский. — Хотели выйти перед чемпионатом мира, была амбиция стать главным фильмом про футбол на чемпионате, хотя наш фильм не только про футбол".
О фильме
Полнометражный фильм Данилы Козловского «Тренер» стал его дебютной режиссерской работой, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.
Козловский исполнил в картине и главную роль — бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти, завершает карьеру и становится тренером провинциальной команды.
В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты также Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский.
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