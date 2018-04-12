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Первые кадры со съёмок сериала «Титаны» по комиксам DC
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Первые кадры со съёмок сериала «Титаны» по комиксам DC 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
И они, мягко говоря, не обрадуют любителей канона. По мотивам комиксов DC, снято уже немало сериалов, которые входят в так называемый arrowverse, по названию первого из них — Arrow. Так же существует и один сериал за его пределами — Gotham — единственный, который я продолжаю смотреть и с нетерпением жду каждой новой серии. Поправить ситуацию с отсутствием сериалов, рассчитанных на более подростковую аудиторию должен сериал Titans, основанный на приключениях команды подростков, в основном сайдкиков — бывших/действующих помощников взрослых героев. По тайтлу выходило несколько полнометражных мультфильмов и очень успешный детский сериал Teen Titans Go. Из грядущего тв-сериала нам уже показывали несколько героев в костюмах и поклонники приняли их очень благосклонно. Robin Hawk and dove А теперь подоспели и кадры со съёмок, на которых мы увидели ещё трёх членов команды — Beast boy, Raven, Starfire. Сериал Комикс-вариант Про первых двух можно сказать — ну, может в костюмах будет и норм. А вот перед тем как смотреть на сериальную Starfire, давайте взглянем на другие воплощения инопланетной принцессы. Современная рисовка в комиксах Полнометражные мультфильмы Injustice 2 А теперь пришло время посмотреть на Анну Диоп, которая воплотит эту роль на малых экранах. Вот как-то так. Что думаете по этому поводу? Лично я уже нашёл свою любимую картинку. #сериалы #DC #titans
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