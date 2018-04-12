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Постер «Мстителей» перерисовали 24 художника
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Постер «Мстителей» перерисовали 24 художника 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Пользователь Reddit под ником anilsoi11 предложил двум дюжинам художников сделать кавер-версию знаменитого «массового» постера будущего боевика «Мстители: Война бесконечности». Каждый представил собственную версию выбранного супергероя, из-за чего бок-о-бок с реалистичными Человеком-пауком и Алой ведьмой оказались карикатурно-мультяшные Вижен, Звёздный Лорд и Ракета. Но это отлично передаёт дух будущего кроссовера, в котором собраны герои Marvel из самых разных фильмов, сериалов и комиксов.
А тем временем киногруппа решила показать, как именно проходили съёмки новой части «Мстителей» и доказать, что на площадке было весело. Поэтому помимо «готовых» фрагментов со спецэффектами в новый ролик попали неудачные кадры и эпизоды со съёмочной площадки, в которых актёры демонстрируют, что практически стали одной семьёй.
Сложно не заметить, что «Человек-паук» Том Холланд в общем веселье не участвует. И, кажется, мы догадываемся, почему.
Российская премьера «Мстителей: Война бесконечности» состоится 3 мая.
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