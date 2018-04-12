Ещё
Увидел «Танки» — уехал на авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Увидел «Танки» — уехал на авто 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
Создатели нового приключенческого фильма «ТАНКИ» объявили о старте уникальной всероссийской акции — розыгрыша трех автомобилей «УАЗ-Патриот».
Уже 4 апреля открылись предварительные продажи билетов на сеансы киноленты, и каждый зритель, купивший билеты в сети кинотеатров «Формула кино» и «СинемаПарк» или на сайте «Рамблер. Касса», сможет выиграть автомобиль. Для этого необходимо зарегистрировать свои билеты на промо-сайте http://tanki.rambler.ru/.
«Наше кино об одном из лучших в мировой истории танке Т-34, танке, который помог нашему народу выиграть в неравной схватке с фашизмом, — говорит продюсер фильма Дмитрий Щербанов. — Мы гордимся нашей техникой, именно поэтому мы решили поощрить наших зрителей и разыграть среди киноманов отечественный автомобиль «УАЗ-Патриот», такой же вездеход, как и легендарный танк Т-34».
«Финал розыгрыша состоится в День победы 9 мая во время прямой трансляции в паблике «Танков» в соцсети VK, — уточняет сопродюсер Олег Антипов. — Три счастливчика будут определены генератором случайных чисел, торжественное вручение автомобилей состоится во второй половине мая. Идите в кино. Может быть, удача улыбнется именно вам».
Фильм «Танки» основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.
Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
Фильм «Танки» создан продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества и при участии Министерства обороны Российской Федерации. В кинопрокат фильм «Танки» выходит 26 апреля 2018 года. Прокатчиком выступает компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».
Обращение Андрея Мерзликина к участникам акции:
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть6
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Самые красивые итальянки в истории кино10
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение