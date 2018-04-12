Увидел «Танки» — уехал на авто

Создатели нового приключенческого фильма «ТАНКИ» объявили о старте уникальной всероссийской акции — розыгрыша трех автомобилей «УАЗ-Патриот».

Уже 4 апреля открылись предварительные продажи билетов на сеансы киноленты, и каждый зритель, купивший билеты в сети кинотеатров «Формула кино» и «СинемаПарк» или на сайте «Рамблер. Касса», сможет выиграть автомобиль. Для этого необходимо зарегистрировать свои билеты на промо-сайте http://tanki.rambler.ru/

«Наше кино об одном из лучших в мировой истории танке Т-34, танке, который помог нашему народу выиграть в неравной схватке с фашизмом, — говорит продюсер фильма Дмитрий Щербанов. — Мы гордимся нашей техникой, именно поэтому мы решили поощрить наших зрителей и разыграть среди киноманов отечественный автомобиль «УАЗ-Патриот», такой же вездеход, как и легендарный танк Т-34».

«Финал розыгрыша состоится в День победы 9 мая во время прямой трансляции в паблике «Танков» в соцсети VK , — уточняет сопродюсер Олег Антипов. — Три счастливчика будут определены генератором случайных чисел, торжественное вручение автомобилей состоится во второй половине мая. Идите в кино. Может быть, удача улыбнется именно вам».

Фильм «Танки» основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине , который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.