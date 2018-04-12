Тележурналист Андрей Караулов показал документальный фильм о севере столицы

Документальную ленту «Проверки на дорогах» представил тележурналист Андрей Караулов . Фильм входит в цикл передач, посвященных округам Москвы, на этот раз главной темой стало развитие севера столицы.

Среди прочего участники обсуждают благоустройство дворовых территорий, рост числа туристов в САО, а также транспортную ситуацию, строительство дорог и обеспечение безопасности граждан.

Своими планами и результатами делятся глава округа Владислав Базанчук , его заместители и другие гости.

Ознакомиться с передачей можно на сайте видеохостинга YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ydjxadxx6Rg&feature=youtu.be. (ео)