«Радость и позор». Кинокритик о фильме Серебренникова о Цое в Каннах

Кинокритик Давид Шенйдеров в эфире НСН поделился противоречивыми эмоциями, которые вызвала эта новость.

«Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь повесился по этому поводу. Это национальный позор — режиссёр под арестом, а его фильм в основном конкурсе в Каннах! Разговоры о том, что можно снимать гениальное кино и быть ворюгой — это болтовня. Ни один суд пока не доказал, что Кирилл Серебренников виновен», — заявил кинокритик.

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Конечно, попасть в основной конкурс Каннского кинофестиваля — большая радость и честь для режиссёра. Ведь ещё два года назад картина Серебренникова «Ученик» принимала участие в Каннах в конкурсе «Особый взгляд». Однако реакция ряда противников либерального искусства заранее ясна, убеждён Шнейдеров.

«Я рад, что наш фильм попал в основной конкурс. Но думаю, что сейчас опять начнутся разговоры про то, что это опять в пику России, назло ей взяли фильм режиссёра, находящегося под следствием. То же самое, что говорили про «Левиафан» Звягинцева — что очерняющий страну фильм, в оригинальной версии его не выпустили в России, поэтому и взяли. Не давайте повод. Я не считаю, что Кирилл Серебренников уклонялся [от общения со следствием], он никуда не собирался сбегать, и можно было вполне несколько иначе с ним разговаривать», — заявил Шнейдеров.