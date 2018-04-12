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«Радость и позор». Кинокритик о фильме Серебренникова о Цое в Каннах
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«Радость и позор». Кинокритик о фильме Серебренникова о Цое в Каннах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о малоизвестном периоде жизни рок-музыканта Виктора Цоя вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщает «Комсомольская правда». Как заявил журналистам директор смотра Тьерри Фремо, режиссёр будет приглашён на премьеру лично. Вот только сможет ли маэстро принять приглашение — большой вопрос: Кирилл Серебренников более полугода содержится под домашним арестом по обвинению в хищениях по делу «Седьмой студии».
Кинокритик Давид Шенйдеров в эфире НСН поделился противоречивыми эмоциями, которые вызвала эта новость.
«Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь повесился по этому поводу. Это национальный позор — режиссёр под арестом, а его фильм в основном конкурсе в Каннах! Разговоры о том, что можно снимать гениальное кино и быть ворюгой — это болтовня. Ни один суд пока не доказал, что Кирилл Серебренников виновен», — заявил кинокритик.
«Ничего предосудительного»: Кушнир — о выборе Ромы Зверя на роль Майка Науменко
Конечно, попасть в основной конкурс Каннского кинофестиваля — большая радость и честь для режиссёра. Ведь ещё два года назад картина Серебренникова «Ученик» принимала участие в Каннах в конкурсе «Особый взгляд». Однако реакция ряда противников либерального искусства заранее ясна, убеждён Шнейдеров.
«Я рад, что наш фильм попал в основной конкурс. Но думаю, что сейчас опять начнутся разговоры про то, что это опять в пику России, назло ей взяли фильм режиссёра, находящегося под следствием. То же самое, что говорили про «Левиафан» Звягинцева — что очерняющий страну фильм, в оригинальной версии его не выпустили в России, поэтому и взяли. Не давайте повод. Я не считаю, что Кирилл Серебренников уклонялся [от общения со следствием], он никуда не собирался сбегать, и можно было вполне несколько иначе с ним разговаривать», — заявил Шнейдеров.
Кинокритик одобрил выбор Серебренниковым корейца на роль Виктора Цоя Картина «Лето» Кирилла Серебренникова повествует о конце 70-х-начале 80-х годов, когда юный Виктор Цой только готовился записать свой первый альбом. Сюжет фильм строится на истории знакомства Цоя, Майка Науменко и его жены Наташи. Примечательно, что жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт, которая в числе прочих знаменитостей Запада подписала петицию в защиту Серебренникова несколько месяцев назад.
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