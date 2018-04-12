Netflix бойкотировал Каннский фестиваль

Такое решение, по словам директора по контенту Теда Сарандоса, было принято из-за крайне жестких правил фестиваля.

Напомним, что ранее президент фестиваля Тьерри Фремо не допустил фильмы Netflix к участию в основном конкурсе, аргументировав свое решение тем, что их не показывают во французских кинотеатрах, а демонстрируют подписчикам сервиса. Это противоречит правилам, которые требуют не показывать картину-участник фестиваля в Сети не менее 36 месяцев.

Взамен компании предложили участие в фестивале вне конкурса, но Сарандос отказался от такой перспективы, заявив, что не видит ни одной причины для участия вне конкурса.

Это правило было придумано специально для Netflix,

— заявил Тед.

Напомним, что в прошлом году компания Netflix представила на Каннском фестивале целую серию своих проектов. В этом году в программу фестиваля могли войти фильмы "Норвег", "Придержи тьму", "Рим" и незавершенная картина Орсона Уэллса "Другая сторона ветра".