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Как обычному зрителю подготовиться к «Войне бесконечности»
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Как обычному зрителю подготовиться к «Войне бесконечности» 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Какие фильмы и в каком порядке смотреть, чтобы получить максимальное удовольствие от, пожалуй, самого ожидаемого фильма Marvel.
Сразу скажу, что я не хардкорный фанат супергероев, комиксов или Marvel. Я просто человек, который иногда любит посмотреть зрелищные фильмы и получить от них удовольствие. Если вам интересен детальный разбор того, чего можно ждать в «Войне бесконечности», то на DTF уже был большой материал на эту тему с отсылками к комиксам и прочим ресурсам.
Я смотрел почти все фильмы по вселенной Marvel, но без какой-то хронологии, структуры и с большими временными интервалами между просмотрами. Перед «Войной Бесконечности» я решил подготовиться и пересмотреть фильмы, чтобы освежить в голове ключевые моменты. И тут встал резонный вопрос — а какие, собственно, фильмы смотреть и в каком порядке?
Чтобы на премьере «Войны бесконечности» не сидеть и не думать «кто все эти люди и что там вообще происходит!?».
Бегло пробежав глазами рунет, внятного ответа я не нашел, лишь обрывки информации и перечень официальных фаз Marvel, в которых просто перечислены фильмы, в порядке из выхода на экран.
На помощь, как это частенько бывает, пришел англоговорящий сегмент всемирной сети, благо у них опыта и интереса к комиксам гораздо больше, чем у нас.
Я изучил несколько сайтов/блогов/подборок и составил список, которым и хочу поделиться с вами. Основное отличие от фаз Marvel'а в том, что фильмы приведены не в порядке выхода на экран, а в соответствии с хронологией событий, произошедших внутри вселенной. После списка я перечислю несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Итак, погнали…
После титров первого фильма о Мстителях (The Avengers (2012)) зрителям показывают некоего фиолетового мужика. И с этого момента начинается сквозной сюжет, который объединяет все последующие фильмы. Зовут этого мужика Танос (Thanos) и он охотится за 6 Камнями Бесконечности (Infinity Stones), которые разбросаны по разным уголкам вселенной. В процессе просмотра фильмов из списка, который я привел выше, вы можете заметить 5 из 6 камней. Дальше могут быть небольшие спойлеры.
Space stone (Камень Пространства) — также известен как Tesseract. Первый раз встречается в Captain America: The First Avenger:
Power stone (Камень Силы) — находится внутри Orb'a. Первый раз встречается в Guardians of the Galaxy:
Reality Stone (Камент Реальности) — известен как Aether. Первый раз встречается в Thor: The Dark World:
Mind Stone (Камень Разума) — первый раз встречается в The Avengers. Изначально был в скипетре Читаури (Chitauri Scepter), а позднее в лбу у Vision'a:
Понятия не имею, почему он поменял цвет…
Time Stone (Камень Времени) — содержится в Глазу Агамотто (Eye of Agamotto). Первый раз встречается в Doctor Strange:
Soul Stone (Камень Души) -? Надеюсь, скоро узнаем.
Еще раз повторюсь — я не фанат и не эксперт, я обычный обыватель. Если вы нашли какие-то неточности в статье (а они там, скорее всего есть), дайте знать в комментариях.
Если у вас есть своя версия списка фильмов, который может лучше помочь подготовиться к «Войне Бесконечности», или есть предложения как можно улучшить мой список, а также информация по ключевым моментам, на которые нужно обратить внимание, буду крайне рад увидеть это в комментариях. Думаю, это будет полезно не только мне.
Спасибо за внимание!
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