Козловский заявил, что будет «до хрипоты» болеть за российскую сборную на FIFA-2018

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Актер и продюсер Данила Козловский верит в российскую сборную по футболу и будет болеть за нее на чемпионате мира. Об этом артист сказал в четверг на презентации своего режиссерского дебюта — фильма «Тренер», который выйдет в прокат 19 апреля.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. 11 российских городов примут футбольные матчи.

"Мы все понимаем, что отношение к сборной у многих сложное, — сказал Козловский. — Но я верю, что наша сборная способна показывать серьезные результаты, совершать чудеса. Я из тех, кто будет ее поддерживать, орать до хрипоты, и я уверен, что нас миллионы".

У Козловского спросили, не хочет ли он, так убедительно сыгравший тренера, стать тренером российской сборной. «Думаю, что тот человек, который сейчас занимает эту должность, вполне справится, — сказал актер. — Я воздержусь, есть другие люди, которые поднимут дух спортсменов».

Козловский про фильм

При этом актер отметил, что будущие зрители его фильма «Тренер» не должны быть знатоками футбола. Козловский пояснил, что главной целью было «рассказать человеческую историю, в которой вид спорта не так важен». Он добавил, что «совершенно не надо интересоваться футболом, чтобы смотреть фильм».

"Эта картина не только для спортсменов, для футболистов, она для всех, — считает актер. — Все зависит от нас, сегодня я верю, что один человек может поменять все. Я могу только надеяться, что та страсть и любовь, с которыми мы делали наш фильм, фанатизм, вера, заставят зрителя поверить нам".

Режиссерский дебют

В интервью сайту sports.ru ранее Данила Козловский рассказал, что после выхода трейлера многие начали в сети критиковать и российский футбол, и его самого. Он отметил, что «такого количества ненависти» не ожидал. Актер также добавил, что в России, по его мнению, «сплошная ненависть и хамство, пишут столько гадостей, что порой теряешься».

Критики на пресс-показе в четверг обратили внимание, что и в фильме «Тренер» герой Козловского сокрушается по поводу людей, которые пишут недобрые комментарии в интернете.