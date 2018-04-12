Режиссер «Района N 9» разочаровался в продюсерах и просит деньги на новое кино у фанатов

Режиссер фантастических фильмов «Район N 9» и «Чаппи» Нил Бломкамп запустил краудфандинг на съемки своего нового фильма Firebase ("Опорный пункт").

Бломкамп решил отказаться от традиционной работы с киностудиями. «Мы хотим обустроить студию XXI века, которую будут спонсировать фанаты. Чем больше денег нам перечислят, тем больше контента мы создадим. Мы хотим создать экосистему, работу которой обеспечиваетсообщество», — делится режиссер. По его словам, если удастся собрать только $40, студия снимет видео про котиков, а если сборы дойдут до $100 млн, зрителей ждет блокбастер-трилогия.

На созданном для проекта сайте можно сделать пожертвование от $10 до $1 тыс. долларов. Сколько средств уже собрано, не раскрывается.