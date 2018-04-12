Николь Кидман и Риз Уизерспун на съемах второго сезона «Большой маленькой лжи»

Николь Кидман и В конце января стало известно, что Мерил Стрип Риз Уизерспун снимутся во втором сезоне популярного сериала «Большая маленькая ложь». На протяжении несколько месяцев актрисы делились кадрами со съемочной площадки в своих соцсетях, а сегодня качественные фото в Сеть слили папарацци.

Мерил Стрип и Риз Уизерспун

С героинями Кидман и Уизерспун телезрители давно знакомы, а вот персонаж Мерил Стрип появится впервые. 68-летняя актриса сыграет свекровь героини Селесты Мари Луизу, которая приезжает погостить в Монтерей.

Николь Кидман

Николь Кидман и Риз Узерспун

Риз Узерспун

Риз Узерспун

Мерил Стрип

Николь Кидман

Николь Кидман

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Николь Кидман и Риз Уизерспун

Напомним, что сериал «Маленькая большая ложь» стартовал в феврале 2017 года. Одним из его исполнительных продюсеров выступила Риз Уизерспун, которая также исполнила в сериале главную роль. Дата выхода второго сезона запланирована на 2019 год.