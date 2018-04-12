Николь Кидман и Риз Уизерспун на съемах второго сезона «Большой маленькой лжи» 

В конце января стало известно, что Мерил Стрип, Николь Кидман и Риз Уизерспун снимутся во втором сезоне популярного сериала «Большая маленькая ложь». На протяжении несколько месяцев актрисы делились кадрами со съемочной площадки в своих соцсетях, а сегодня качественные фото в Сеть слили папарацци.
Мерил Стрип и Риз Уизерспун
С героинями Кидман и Уизерспун телезрители давно знакомы, а вот персонаж Мерил Стрип появится впервые. 68-летняя актриса сыграет свекровь героини Селесты Мари Луизу, которая приезжает погостить в Монтерей.
Николь Кидман
Николь Кидман и Риз Узерспун
Риз Узерспун
Риз Узерспун
Мерил Стрип
Николь Кидман
Николь Кидман
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Николь Кидман и Риз Уизерспун
Напомним, что сериал «Маленькая большая ложь» стартовал в феврале 2017 года. Одним из его исполнительных продюсеров выступила Риз Уизерспун, которая также исполнила в сериале главную роль. Дата выхода второго сезона запланирована на 2019 год.