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К нижегородскому режиссеру Евгению Кудельникову нагрянули за долгом судебные приставы
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К нижегородскому режиссеру Евгению Кудельникову нагрянули за долгом судебные приставы 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Недавно мы рассказывали, что фильм, который Кудельников снимал и монтировал несколько лет, удалось показать в нескольких кинотеатрах Нижнего Новгорода.
Режиссер специально под раскрутку своего первого детища создал арт-пространство «Кинофактура», проводит в нем различные мероприятия. Но вот с долгами расплатиться не спешил. Пока не начались неприятности. И в соцсети тут же появилась информация об этом визите. — — Кредит в Альфа-банке Евгений брал, чтобы закончить фильм, — рассказала представитель студии «Кинофактура» Наталья Юдина. — У него действительно накопилась задолженность по платежам. Но мы надеялись, что после проката фильма в нижегородских кинотеатрах сможем ее вовремя погасить.
Однако кинотеатры перечисляют деньги не так быстро. А в это время уже принято судебное решение и судебные приставы явились его исполнять.
— Было достигнуто мировое соглашение, — поясняет Наталья. — В нем определены сроки выплат задолженности. Свои комментарии по ситуации Евгений Кудельников запишет в видеообращении, которое на днях обещал выложить в социальной сети.
Сам режиссер в интервью телекомпании «Волга» заявил, что считал для себя наиболее важным закончить фильм, а уж потом выплачивать долги. Он признался, что у него есть и другие займы.
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