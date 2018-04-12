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Лучшие фильмы о космосе
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Лучшие фильмы о космосе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Время первых"
Премьера первого фильма про космос «Путешествие на Луну» состоялась в 1902 году, более чем за полвека до того, как Гагарин совершил свой полет. А уж после этого знаменательного события картин о космонавтах было снято множество. Вспомним некоторые из них, которые, безусловно, заслуживают внимания.

«2001 год: Космическая Одиссея», 1968

Этот культовый фильм Стэнли Кубрика стал определенной вехой в развитии фантастики в киноиндустрии. Но сам режиссер всерьез полагал, что снимает пророческое кино. Кубрик, основываясь на научных докладах ученых-современников, полагал, что в начале XXI века будут созданы машины, подобно его HAL в фильме, которые смогут сопровождать человека в полетах между галактиками. На деле в нашу реальную жизнь «перекочевали» микроволновки, кредитные карты и персональные компьютеры.

«Первые на Луне», 2005

Этот фильм получил главный приз на кинофестивале в Венеции в номинации «Лучшее документальное кино». Событие, вызвавшее целую волну споров. Фильм повествует о том, что в 1938 году советские ученые якобы отправляют на Луну ракету с человеком на борту. В ленте представлено множество «документальных» кадров. Однако весь этот фильм, разумеется, мистификация. Но сделанная настолько талантливо, что в «подлог» поверить очень трудно.

«Аполлон-13», 1995

Основанный на реальных событиях фильм был снят режиссером Роном Ховардом по мотивам книги Джеймса Ловелла и Джеффри Клугера «Потерянная Луна». В 1970 году на борту корабля возникли серьезные проблемы, которые поставили под угрозу жизнь всего экипажа. Закончилось все относительно благополучно, но смотреть фильм по-настоящему страшно.

«Гагарин. Первый в космосе», 2013

Семья первого в мире космонавта долгие годы была против экранизации его биографии, но сценарий этого фильма был одобрен вдовой Гагарина и его дочерями. Фильм «собран» из воспоминаний, переживаний и мыслей Юрия Гагарина в космосе. История получилась действительно очень хорошая.

«Время первых», 2017

В основе этого фильма историческое событие — первый выход человека в открытый космос. Героем фильма стал Алексей Леонов (роль исполнил Евгений Миронов).
За две недели до намеченной даты отлета взрывается тестовый корабль. Риск отправления космонавтов в полет огромен, т.к. времени для того, чтобы установить причину взрыва, просто нет. Но лететь надо. И два космонавта, Павел Беляев и Алексей Леонов, готовы идти на риск. Но они и не предполагали, с какими трудностями им предстоит столкнуться в полете.
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