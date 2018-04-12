Ещё
Русский рок во Франции! Фильм Серебренникова о Цое «Лето» представит Россию на Каннском кинофестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русский рок во Франции! Фильм Серебренникова о Цое «Лето» представит Россию на Каннском кинофестивале 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В списке участников Каннского кинофестиваля оказался и российский фильм — «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказывающее о Викторе Цое, Майке Науменко и других ленинградских рок-иконах 1980-х.
В соцсетях Кирилла Серебренникова поздравили театр «Гоголь-центр», худруком которого он является, музыкант Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум, сыгравшие главные роли.
— написала у себя в Instagram Ирина. Сам Кирилл Серебренников оперативный комментарий прессе дать, увы, не может: он находится под домашним арестом в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств при реализации проектов по популяризации современного искусства. Ранее не согласные со следствием друзья и коллеги Серебренникова не раз высказывались в его защиту.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Любовь, шпионаж, БДСМ, вампиризм: Алексей Воробьев перевоплотился в персонажей популярных фильмов Эмилия Кларк сменила бохо-наряды Дейенерис на роскошные платья женщины-воина в трейлере новых «Звездных войн» Сергей Безруков (Sergey Bezrukov)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть13
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение