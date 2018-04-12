Русский рок во Франции! Фильм Серебренникова о Цое «Лето» представит Россию на Каннском кинофестивале

В соцсетях Кирилла Серебренникова поздравили театр «Гоголь-центр», худруком которого он является, музыкант Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум , сыгравшие главные роли.

— написала у себя в Instagram Ирина. Сам Кирилл Серебренников оперативный комментарий прессе дать, увы, не может: он находится под домашним арестом в связи с обвинениями в хищении бюджетных средств при реализации проектов по популяризации современного искусства. Ранее не согласные со следствием друзья и коллеги Серебренникова не раз высказывались в его защиту.

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Фото:Global Look Press