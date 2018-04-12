Стартовал прием заявок на анимационную премию «Мультимир»

Начался прием заявок на соискание российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования «Мультимир», который продлится до 15 мая 2018 года включительно.

В 16 номинациях победителям будут вручены награды — среди них лучшие полнометражные анимационные фильмы и сериалы, самые интересные образы героев и песни из мультфильмов, качество графики и актерской работы.

Лучших будет определять профессиональное жюри, в которое вошли известные журналисты, эксперты в области анимации, общественные деятели и представители индустрии детских товаров.

Девять номинаций будут определены по результатам интернет-голосования, которое пройдет на сайте multimir.tv с 16 по 29 мая 2018 года.

Жюри также выберет лучшие товары, созданные по анимационным лицензиям в категориях «Игрушка», «Товары народного потребления», «Продовольственные товары» и «Печатная продукция».

На соискание премии принимаются анимационные фильмы и сериалы российского и зарубежного производства, переведенные на русский язык и вышедшие в кинопрокат или эфир в период с 1 января 2017 по 30 марта 2018 года, а также товары, созданные по российским анимационным лицензиям.

Выдвигать на номинации мультипликационные фильмы и товары могут как анимационные студии, так и лицензионные агентства.

Имена лауреатов будут объявлены 30 июня в 75-м павильоне ВДНХ, в день открытия фестиваля анимации и детских развлечений «Мультимир».