«Фильм не для критиков»: что говорят рецензенты о фильме «Рэмпейдж»

Восьмидесятые вернулись.

В 1986 году вышла аркада Rampage, в которой нужно было управлять огромными мутировавшими животными, уничтожающими город. За следующие 22 года появилось несколько сиквелов к ней (последний — в 2006 году), а теперь выходит экранизация от режиссёра Брэда Пейтона («Разлом Сан-Андреас»).

Как часто бывает с фильмами по играм, в «Рэмпейдж» от оригинала осталась только основная концепция: несколько зверей (горилла, аллигатор и волк) в результате действий учёных сильно увеличиваются в размерах и начинают крушить всё вокруг.

Главный герой картины — бывший солдат, а ныне учёный Дэвис Окойи ( Дуэйн Джонсон ). Его лучший друг, горилла-альбинос Джордж, случайно выпивает химикат, разработанный зловещей организацией «Энерджайн», и становится размером с Кинг-Конга. Теперь Окойи должен найти способ уменьшить Джорджа, пока его не убили военные, «Энерджайн» или другие животные-мутанты.

Критики расходятся во мнениях относительно «Рэмпейдж». Одни считают его отличным карикатурным экшеном прямиком из восьмидесятых, другие — бессмысленным destruction porn сродни «Трансформерам», третьи — абсолютно пустой картиной, о которой даже сказать нечего. Согласны рецензенты только в одном: Джонсон сыграл хорошо.

Так, Таша Робинсон из The Verge нашла в «Рэмпейдж» не так уж много недостатков: злодеи очень глупые, но это логично, учитывая тон фильма. Авторы не обращают внимания на человеческие отношения и жертвы, но не сопереживать горилле и Дэвису сложно.

Фильм не заботят отношения между людьми, как и опасность, которую несут монстры-мутанты. Но он заставляет зрителя волноваться за Джорджа, и этого достаточно для драмы.

критик The Verge

Критик похвалила «Рэмпейдж» за экшен — напряжённых сцен много, а компьютерная графика качественная.

По большей части экшен в фильме состоит из прыжков огромных животных по небоскрёбам. Есть даже момент, когда мутант висит на здании, пока оно рушится, — это явно отсылка к оригинальной игре. В целом экшен выглядит немного вторично, но он хорошо поставлен.

критик The Verge

Робинсон резюмирует, что происходящее в картине сложно воспринимать всерьёз, и серьёзных вопросов она не поднимает — и это хорошо, потому что иногда колоссальные разрушения нужно делать весёлыми.

Критик The Hollywood Reporter Джастин Лоу остался под впечатлением от компьютерной графики в фильме.

Экшен в фильме начинается не сразу, но где-то в середине картины Пейтон выдаёт несколько отличных сцен. Благодаря работе оператора и разработчиков спецэффектов из Weta Digital нам дают рассмотреть мутировавших животных вблизи.

критик The Hollywood Reporter

Ещё журналист высоко оценил игру Дуэйна Джонсона и проработку его персонажа: актёр редко играет эмоциональных героев, но с Дэвисом Окойи ему повезло.

Сценаристы «Рэмпейдж» добавили эмоций персонажу, показав, что он любит общаться на языке жестов с гориллой Джорджем, но дистанцируется от окружающих его людей.

критик The Hollywood Reporter

Но у развития персонажа, отмечает Лоу, есть и отрицательные последствия. Окойи получился слишком способным: он водит вертолёт, управляется с оружием и разговаривает с животными, не оставляя другим героям места на экране.

По мнению Питера Дебруж из Variety, «Рэмпейдж» — это фильм для подростков и детей, родившихся после 2001 года.

Картина знает свою аудиторию — фанатов «Трансформеров» и детей, родившихся после 11 сентября 2001 года, которым красиво поставленные сцены падающих небоскрёбов не напоминают о реальной трагедии. Тем, кто до сих пор помнит запах, стоявший в Манхэттене после падения башен-близнецов, придётся сложнее.

критик Variety

Также критик отметил, что Пейтон, в отличие от других режиссёров Warner Bros. — Дэвида Йейтса («Фантастические твари и где они обитают») и Зака Снайдера («Бэтмен против Супермена») — умеет ставить сцены с обилием компьютерной графики так, чтобы они смотрелись цельно.

Меньше всего «Рэмпейдж» понравился Дэвиду Эрлиху из IndieWire. «Пытаться сказать что-то дельное про эту картину — всё равно, что вешать ЖК-телевизор на занавеску в ванной», — пишет журналист в начале своей рецензии, состоящей из 14 абзацев.

Как считает Эрлих, фильм получился очень скучным, а экшен-сцены — бессмысленными. А Дуэйн Джонсон сыграл хорошо, но беззубо.

Джонсон — пожалуй, единственная настоящая звезда, появившаяся в Голливуде в 21 веке, — доказал, что он является одним из самых харизматичных актёров на планете.

Сложно не поддаться его шарму, но в его игре ощущается страх, будто он не переживёт, если от него отвернётся хотя бы один фанат. У Ахиллеса была пята, а у Джонсона есть имидж.

критик IndieWire

В целом, утверждает критик, в «Рэмпейдж» нет ни захватывающих экшен-сцен, ни запоминающихся образов, и про фильм почти нечего сказать.

Понятно, что это не фильм для критиков. Проблема в том, что он вообще ни для кого.

критик IndieWire

«Рэмпейдж» выходит в российский прокат 13 апреля. Рейтинг фильма на Metacritic на данный момент составляет 47 баллов из 100.

#мнения #кино