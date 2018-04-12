Воспоминания о «Звездных войнах»

Ровно 30 лет назад в Москве впервые показали фильм Джорджа Лукаса «Звездные войны» — самый популярный в мире фильм о космосе.

Первый фильм киноэпопеи «Звездные войны» Джорджа Лукаса вышел в американский прокат 25 мая 1977 года и навсегда изменил историю мирового кино. Но в Советском Союзе об этом узнали не сразу. Даже Кирилл Разлогов , президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, посмотрел его только в начале 80-х во время одной из загранкомандировок.

kinopoisk.ru СОВЕТСКИЕ КИНОКРИТИКИ

Василий Горчаков, Леонид Володарский. Вообще наши кинокритики о «Звездных войнах» писали исключительно как об «антисоветской поделке», газета «Правда» сравнила трилогию с фашистским манифестом «муссолиниевского трубадура» поэта-футуриста Филиппо Маринетти и обвинила Лукаса в пропаганде войны. А вот простой советский зритель с официальной критикой не согласился. «Пиратские» кассеты «Звездных войн» с финскими или немецкими титрами появились в Советском Союзе примерно в середине 1980-х годов и сразу стали нарасхват в видеосалонах. Фильм переводили самые известные переводчики того периода — Алексей Михалев

kinopoisk.ru Картина имела огромный кассовый успех, и это буквально спасло от банкротства компанию 20th Century Fox, но главные доходы создателям саги принесли не кассовые сборы, а продажа сопутствующих товаров — фигурки персонажей, мечей и других технических средств из фильмов, футболки с символикой фильма. Однако ничего из этого изобилия до нашей страны не доходило. Среди немногочисленных реликвий, которые мог собрать поклонник тех лет — постер из журнала «Америка» за июнь 1978 года художников братьев Хильдебрандтов и неофициальная обложка для видеокассеты, опубликованная в журнале «Работница» в № 1 1991 года.

Фото © kinopoisk.ru ДНИ КИНО США В МОСКВЕ

Интересные факты:

В общей сумме сага удостоилась 10 статуэток Оскар

Световые мечи в первых «Звёздных войнах» были деревянными, обклеенными светоотражающим материалом. И только потом, на студии ILM, им придали характерное сияние.

Роль астероидов часто выполняли обычные картофелины.

Доходы от сопутствующих товаров превысили 20 млрд долларов.

Кукла магистра Йоды первоначально была изготовлена британским художником Стюартом Фриборном, который соединил во внешности персонажа черты лица Эйнштейна и свои.

Фото © kinopoisk.ru 24 мая в российский прокат выходит «Хан Соло. Звёздные войны. Истории».

Звук лазерных выстрелов в фильме записан на Севернском мосту в Великобритании — это звук поддерживающих тросов, бьющихся друг о друга на ветру Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики. «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» станет вторым в серии самостоятельных картин, действие которых происходит во вселенной «Звёздных войн».

Фото © kinopoisk.ru Мировые кассовые сборы первого фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» превысили 1 млрд долларов США.

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