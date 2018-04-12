5 фильмов о том, как найти и сохранить любовь

Пожалуй, ни на одну тему не снято столько фильмов, как на романтическую. Но это совершенно не значит, что все они одинаковые.

Как разглядеть в суете жизни свою любовь, как преодолеть трудности семейной жизни, что делать, когда отношения дали трещину? Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы подобрали пять кинолент, которые доказывают, что за настоящую любовь стоит побороться.

«Форма воды»

Главный триумфатор «Оскара», романтическая лента главного готического сказочника Голливуда Гильермо дель Торо , как нельзя лучше подходит под выбранную нами тему. Дель Торо говорит со зрителями о вечной теме сближения непохожих, о том, как эта непохожесть раздражает обывателей и о том, как ради чувств стоять на своем. Мрачная сказка со светлым концом расскажет о мире, где несмотря ни на что, правит любовь.

Разгар холодной войны. Американские военные ловят неведомое существо — человека-амфибию — и привозят его в научную лабораторию, где работает немая уборщица Элайза. Она живет с непонятным художником, каждый день начинает одинаково, наблюдает за узорами дождя на стеклах, и чувствует себя невыносимо одиноко. До того дня, пока не встречает амфибию. Найдя общий язык с монстром, Элайза готовится защищать его от всех врагов и готовит побег.

«Профессор Марстон и его Чудо-женщины»

Чудо-женщина — главная супергероиня планеты. Появившись в далеких сороковых годах, она только сейчас вышла на первый план и заслужила отдельный фильм о себе — снятый, кстати, тоже женщиной. И мало кто знает, что за историей ее создания стоит история обретения настоящей любви вопреки всему — между профессором Марстоном, его женой Элизабет и студенткой Олив.

Гарвардский профессор Уильям Марстон вместе с супругой Элизабет работает над изобретением детектора лжи. Они оба — психологи, феминисты и люди прогрессивных взглядов. Когда у Уильяма появляется ученица Оливия, Элизабет с радостью втягивается в любовный треугольник. Этот союз вдохновил Марстона, любителя комиксов, на создание супергероини Чудо-женщины. От Марстонов все отвернулись, а комиксы с новой героиней прилюдно жгли, порицая невообразимую для обывателей тех лет свободу женщины. Но повлияет ли такое отношение на самих любовников?

«Женщины против мужчин»

По сюжету второй части ленты прошло три года после событий предыдущего фильма, и герои, которые обрели семейное счастье, хотят от него избавиться и снова вкусить соблазнов холостяцкой жизни.

Парни и девушки разводятся и отправляются искать романтические приключения в живописном Крыму. Они и подумать не могли, что вновь встретят друг друга вдали от дома в непривычной обстановке. Желая показать, как замечательно им живется вне брака и как несправедливы были к ним партнеры, герои устраивают в гостинице настоящую битву полов — порой и в буквальном смысле. Фильм расскажет о том, что на самом деле кроется за всеми оскорблениями, ссорами и старыми обидами трех очень разных пар.

«Короче»

Яркая антиутопия режиссера Александра Пэйна , дважды лауреата «Оскара» за сценарии к своим же фильмам — «Потомки» и «На обочине», расскажет о возможностях будущего, в котором скандинавские ученые придумали необычный способ дышать свободнее и жить богаче. Но какие-то человеческие ценности — например, желание найти любовь и быть любимым — изменениям не подлежат.

На смену обычным городам, жизнь в которых уже не по карману среднему классу, приходит Кайфовилль — город для тех, кто согласился уменьшиться в размерах в несколько раз. Для роскошной жизни маленьким людям достаточно миллилитра вина, крошечки бриллианта и десятисантиметровой коробочки дома. Супруги Пол и Одри, которым снова не одобрили ипотеку, решаются на этот безвозвратный шаг. Но уже в больнице Одри сбегает, и малютка Пол в одиночестве едет в Кайфовилль. Какие выводы и открытия ждут его в новой жизни?

«Эта дурацкая любовь»

Напоследок — классика. Тот самый фильм, в котором сыграли вместе Эмма Стоун Райан Гослинг , Стив Каррел и Джулианна Мур расскажет не только о внезапной любви, которая может случиться даже с самыми прожженными циниками, но и о том, как пронести ее через всевозможные обманы и невзгоды и сохранить, несмотря на годы и соблазны, которым время будет подвергать влюбленных.

Кэл уверен, что устроился в жизни хорошо — дом, дети, жена. Но вот последняя, прекрасная Эмили, признается в измене и просит развода. Убитый горем, он не находит ничего лучше, чем утешиться в баре. Здесь он встречает Джейкоба — обаятельного ловеласа, который подробно изучил науку любви на одну ночь и делится ею с Кэлом. Но однажды и Джейкобу жизнь подбрасывает сюрприз — он по-настоящему влюбляется. В девушку, которая в любовь уже не верит.