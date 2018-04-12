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Представлен первый трейлер нового фильма Тимоти Шаламе «Жаркие летние ночи»
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Представлен первый трейлер нового фильма Тимоти Шаламе «Жаркие летние ночи» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Звезда «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе почивать на лаврах не собирается: в 2018 году мы увидим молодого актера в еще нескольких новых проектах. Одним из них стала криминальная драма «Жаркие летние ночи», первый трейлер которой появился в сети.
Синопсис у фильма выглядит не то чтобы сверх-оригинальным, но все же достаточно интригующим:
Жизнь подростка-протагониста идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города. Ситуация усугубляется, когда парень одновременно ухитряется и влюбиться, и стать наркоторговцем, и всё это — в течение одного-единственного лета, проведенного на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.
Тимоти Шаламе играет в фильме ключевую роль, компанию ему составляют Уильям Фихтнер, Майя Митчелл, Майка Монро. В США картина выйдет в прокат 27 июля, а вот в России даты премьеры у «Жарких летних ночей» пока нет.
попкорнnews
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