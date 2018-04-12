«Гостья из будущего»: спецэффекты советского кино

«Гостья из будущего» — самый любимый фантастический фильм детей 1980-х. «Алиса!», «Миелофон!», «Космические пираты!» — эти фразы были как позывные. Вся детская часть страны замирала перед экранами и следила за захватывающими путешествиями во времени. Этот фильм запомнился и спецэффектами — небывалыми для того времени.

Как команда режиссера Павла Арсенова создавала летающие флипы, говорящих крокодилов, машину времени и лазерное оружие? Почему детям, снимавшимся в фильме, не нравился образ придуманного будущего? Как появилась песня «Прекрасное далеко»? Обо всем этом узнаете в программе «Наше кино. История большой любви» 14 апреля в 9:30 на телеканале «МИР»

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