Спектакль театра «Шалом» пройдет в «Нагатино»

Детский мюзикл «Кот Леопольд» пройдет в доме культуры «Нагатино» в воскресенье, 15 апреля.

Постановку представят актеры московского еврейского театра «Шалом». Авторами театральной интерпретации выступили создатели знаменитого одноименного мультфильма — Аркадий Хайт Александр Левенбук , режиссером — Визма Витолс.

— История о Коте Леопольде все также близка и понятна новым поколениям, как и их родителям, но в отличие от современных западных фильмов воспитывает в детях доброту и взаимопонимание, осуждает хулиганство и агрессию, — рассказал о спектакле газете художественный руководитель ДК «Нагатино» Евгений Шугаев

Стоит отметить, что мюзикл «Кот Леопольд» артисты еврейского театра уже презентовали в 40 городах России, а также в Израиле, США и Германии, сейчас актеры гастролируют по Москве.

Детский мюзикл «Кот Леопольд» пройдет в доме культуры «Нагатино» 15 апреля в 12:00. Подробности на сайте ДК.

Фото: Театр «Шалом»