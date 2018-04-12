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Спектакль театра «Шалом» пройдет в «Нагатино»
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Спектакль театра «Шалом» пройдет в «Нагатино» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Детский мюзикл «Кот Леопольд» пройдет в доме культуры «Нагатино» в воскресенье, 15 апреля.
Постановку представят актеры московского еврейского театра «Шалом». Авторами театральной интерпретации выступили создатели знаменитого одноименного мультфильма — Аркадий Хайт, Александр Левенбук, режиссером — Визма Витолс.
— История о Коте Леопольде все также близка и понятна новым поколениям, как и их родителям, но в отличие от современных западных фильмов воспитывает в детях доброту и взаимопонимание, осуждает хулиганство и агрессию, — рассказал о спектакле газете художественный руководитель ДК «Нагатино» Евгений Шугаев.
Стоит отметить, что мюзикл «Кот Леопольд» артисты еврейского театра уже презентовали в 40 городах России, а также в Израиле, США и Германии, сейчас актеры гастролируют по Москве.
Детский мюзикл «Кот Леопольд» пройдет в доме культуры «Нагатино» 15 апреля в 12:00. Подробности на сайте ДК.
Фото: Театр «Шалом»
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