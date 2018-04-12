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Режиссер «Района №9» просит денег у фанатов
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Режиссер «Района №9» просит денег у фанатов 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Район №9"
Нил Бломкамп собирает средства на новый полнометражный фильм с помощью краудфандингового проекта.
Режиссер планирует работу над картиной на основе своей же короткометражки «Firebase». Лента рассказывает о солдате, который столкнулся с необъяснимыми явлениями во время Вьетнамской войны. Встретив Речного Бога, главный герой по имени Хайнс словно попадает в другую реальность.
Режиссер ранее рассказал о своем намерении создать совершенно новый тип киностудии. Он планирует дать поклонникам возможность самостоятельно финансировать и поддерживать проекты, которые им по душе.
Бломкамп оценил бюджет картины в 30 миллионов долларов и отметил, что фильм увидит свет независимо от того, удастся ли собрать достаточное количество средств.
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