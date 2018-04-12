Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, детектив, биография
Год: 2018
Страна: Австралия, США Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг
Сценарий: Том Вон, Майкл Спириг, Питер Спириг
Оператор: Бен Нотт
Кто снимался в фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки»: Хелен Миррен, Сара Снук, Финн Скиклуна-О’Прей, Джейсон Кларк, Эмм Вайсман, Алана Фэган, Ребекка Макар, Тайлер Коппин, Майкл Карман, Энгус Сэмпсон Сюжет фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки» Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в огромном особняке, насчитывающем семь этажей. Его архитектура не имеет стиля и логики, в нем множество лабиринтов и тупиков. Строительные работы в здании ведутся десятилетиями… Но все это Сара возводит не для себя, а для тысяч призраков, населяющих ее мрачный дом, в надежде, что они попадут в расставленные ловушки. Ведь самые страшные из них хотят стереть последних представителей рода Винчестеров с лица земли. Интересные факты о фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки»:
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в конце XIX века. Таинственный дом Винчестеров — это реально существующее поместье, расположенное в калифорнийском городе Сан-Хосе. В здании действительно есть окна и двери в полу, двери, за которыми находится лишь стена, а также лестницы, которые ведут в потолок. Существует легенда, подпитываемая многочисленными исследованиями паранормальной активности, согласно которой дом населяют призраки людей, убитых из винтовки Винчестер. Костюм героини Хелен Миррен был воссоздан по единственной известной фотографии затворницы Сары Винчестер, на которой она запечатлена сидящей в карете в траурной одежде.
Трейлер фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»: https://www.youtube.com/watch?v=FmFAOvpxBsk