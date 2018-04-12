«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, детектив, биография

Год: 2018

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в конце XIX века. Таинственный дом Винчестеров — это реально существующее поместье, расположенное в калифорнийском городе Сан-Хосе. В здании действительно есть окна и двери в полу, двери, за которыми находится лишь стена, а также лестницы, которые ведут в потолок. Существует легенда, подпитываемая многочисленными исследованиями паранормальной активности, согласно которой дом населяют призраки людей, убитых из винтовки Винчестер. Костюм героини Хелен Миррен был воссоздан по единственной известной фотографии затворницы Сары Винчестер, на которой она запечатлена сидящей в карете в траурной одежде.

Трейлер фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»: https://www.youtube.com/watch?v=FmFAOvpxBsk