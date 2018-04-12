Андрей Войновский: как убили «чудака из пятого „Б“

Немного нескладный и забавный Андрюша Войновский запомнился советской детворе, в основном благодаря одной роли — Бори Збандуто из фильма «Чудак из пятого „Б“. А потом „чудак“ повзрослел и стал писателем. Он успел написать небольшую серию книг. В 2015 году Войновский был убит.

Нестандартный актер

Но настоящую славу Войновскому принесла другая его работа — роль того самого Бори Збундуто в детском фильме „Чудак из пятого „Б“. Режиссером ленты стал Илья Фрэз . Фрэз отзывался об Андрее, как об актере, нехарактерном для советского кинематографа. Мальчик был неулыбчив, отличался странным поведением и нескладным телосложением. Войновского с трудом согласились взять в картину. Именно такие слова режиссера привела в свое время газета „Московский комсомолец“

Талантливый писатель

Несмотря на определенную неординарность, после „Чудака из пятого „Б“ да и до него Андрей Войновский сыграл в еще нескольких фильмах: „Кортик“, „Трое на шоссе“, „Чиполлино“, „Это мы не проходили“ и других. Только теперь это были уже роли исключительно второго плана или и вовсе небольшие эпизоды.

Распрощавшись со школой, Войновский отслужил в армии, где, кстати, трудился киномехаником, а потом подал документы в ГИТИС (ныне Российский институт театрального искусства) и успешно его закончил. Но самое интересное, что после того, как Андрей Сергеевич наконец получил актерское образование, он больше ни разу не появился ни в одной кинокартине. Его больше увлекало писательское ремесло. До своей трагической гибели он успел написать серию книг, которую назвал „Врачеватель“.

Кровавый „врачеватель“

Смерть настигла Войновского в 2015 году. В августе он отправился отдыхать в Крым и остановился в курортном поселке Партенит. Там в одном из частных домов во время распития алкогольных напитков один из участников посиделок убил сразу троих своих приятелей, одним из которых и был Андрей Сергеевич. Писателя госпитализировали, однако нанесенные ему ножевые ранения оказались несовместимы с жизнью. 20 августа он скончался на больничной койке. Ему было 56 лет.